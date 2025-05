Gryka tatarska, z której przygotowywana jest herbata gryczana, wykazuje się - podobnie jak jego polska kuzynka - licznymi właściwościami. Ponadto oferuje bardzo ciekawy smak, który dla niektórych jest połączeniem orzechów wraz z delikatną nutą ciasteczek owsianych . Co więcej, taka zaparzona już gryka nie powinna lądować w koszu. Jeśli wypijemy napar, można ją jeszcze wykorzystać jako dodatek do wielu posiłków.

Wiemy już, jak dokładnie smakuje soba cha, czas poznać teraz właściwości herbaty gryczanej. Co można w niej znaleźć? Na pierwszym miejscu odznacza się obecność witamin z grupy B, które wpływają całościowo na organizm, ale największe zasługi przypisuje się mu w funkcjonowaniu układu krążenia oraz nerwowego. Do tego trzeba zaliczyć również witaminę E, czyli tzw. witaminę młodości. Ona z kolei doskonale działa na kondycję naszej skóry. Nie dość, że picie soba cha pomoże redukować stany zapalne i regenerować uszkodzenia, to na dodatek substancja to sprawi, że skóra będzie elastyczna i zmarszczki będą na niej mniej widoczne.