"Jest taka cisza, że chyba każdy usłyszy tę dobrą nowinę: mamy wreszcie BEZPOŚREDNIE połączenie kolejowe z Polski do Chorwacji! Ruszamy od czerwca, cztery dni w tygodniu. Szczegóły we wtorek" - ogłosił w niedzielę, 18 maja, premier Donald Tusk na platformie X.

Za realizację połączenia odpowiada PKP Intercity. Nowa trasa będzie prowadzić z Warszawy Centralnej do Rijeki , jednego z najważniejszych chorwackich portów i popularnego kurortu nad Adriatykiem. Pociąg wyruszy z Polski o godzinie 14:05 i dotrze do celu następnego dnia o 8:45, po niespełna 19 godzinach jazdy. Po drodze zatrzyma się w kilku ważnych punktach, umożliwiając przesiadki m.in. w Opocznie (dla podróżnych z Łodzi), Włoszczowie (dla mieszkańców Kielc) oraz Katowicach.

Co ciekawe, sam pomysł bezpośredniego połączenia kolejowego między Polską a Chorwacją nie jest nowy. W 2021 roku podobny projekt rozważał czeski przewoźnik RegioJet, planując połączenie z Krakowa do Splitu. Mimo uzyskania wszelkich pozwoleń firma ostatecznie zrezygnowała z realizacji planu - tłumacząc to brakiem taboru. Przez kolejne lata RegioJet obsługiwał jedynie połączenia z Pragi do Splitu, cieszące się dużą popularnością wśród Czechów, Słowaków i także - po przesiadkach - Polaków.