Małgorzata Kożuchowska - jedna z najbardziej popularnych w Polsce aktorek, przed kilkoma dni wybrała się w podróż do Australii. Relacjami z pobytu w Melbourne dzieli się z fanami na bieżąco w mediach społecznościowych. Jak widać, wakacje przebiegają znakomicie, a Kożuchowska jak zawsze jest uśmiechnięta i we wspaniałej formie. Sama w swoim życiu doświadczyła zapewne wielu momentów, kiedy to jej najwięksi fani czekali w kolejce, by zdobyć autograf, czy móc uścisnąć dłoń. Teraz celebrytka, przy okazji podróży na odległy kontynent, doznała podobnego uczucia. W niedzielny poranek, 5 marca, na Instagramie relacjonowała bardzo emocjonujące spotkanie z zagraniczną gwiazdą. Kogo miała okazję poznać?

Małgorzata Kożuchowska spotkała legendarną gwiazdę rapu. Oto jak zareagowała

Zdjęcie Małgorzata Kożuchowska od lat decyduje się na krótkie fryzury w kolorze blond / Adam Jankowski / Reporter

Małgorzata Kożuchowska w Melbourne przypadkowo spotkała jednego z najbardziej znanych na świecie raperów - a mianowicie Snoop Dogga. Aktorka była bardzo zaskoczona, dlatego też towarzyszyły jej ogromne emocje. Co więcej, udało się nawet uciąć pogawędkę z legendarną gwiazdą - tę chwilę uwieczniła na nagraniu, które potem zamieściła w mediach społecznościowych.

Do postu, który opublikowała, dodała też opis, który tylko potwierdza, jak miło była zaskoczona.

Aż tu nagle taaakie spotkanie!!!! @snoopdogg w Melbourne z @antos_tos yeah!!! Peace and love!!!#peaceandlove

W spotkaniu ze Snoop Doggiem Kożuchowskiej towarzyszył producent filmowy - Maciej Styka. Na filmiku, który oboje opublikowali w sieci, można zaobserwować, jak aktorka wpatruje się w swojego idola i przytula go. Widać, że towarzyszą jej ogromne emocje.

O czym Kożuchowska rozmawiała ze Snoop Doggiem?

Kożuchowska i Syka zapytali też znanego rapera, czy pamięta swój pobyt w Polsce i Warszawie. Snoop Doog bez zastanowienia odparł twierdząco, po czym pozdrowił wszystkich obserwujących słowami "Peace and love".

W komentarzach pod nagraniem szybko pojawiło się mnóstwo komentarzy. Obserwujący piszą, że bardzo zazdroszczą aktorce takiego przeżycia. To niespodziewane spotkanie Kożuchowska zapamięta z pewnością na długie lata.

