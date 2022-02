Karolina Gilon, modelka i gospodyni takich programów Polsatu jak "Love Island. Wyspa miłości" czy "Ninja Warrior Polska" to jedna z najpopularniejszych i najbardziej lubianych polskich prezenterek. Popularność zdobyła w programie "Top model", w którym wzięła udział w 2015 roku, ale debiutowała dwa lata wcześniej, rolą w serialu "Miłość na bogato", opowiadającym o grupie młodych, zamożnych ludzi ze stolicy.

W programie "Top model" Karolina zajęła wysokie, czwarte miejsce i zdobyła sporą rzeszę fanów. Dziś na Instagramie obserwuje ją już ponad 494 tysięcy osób, którym podoba się jej mocna osobowość, pewność siebie i poczucie humoru.

Przez ostatnie lata Gilon udowodniła także, że przed kamerą czuje się jak ryba w wodzie i można stawiać przed nią tak duże wyzwania jak choćby prowadzenie programów na żywo np. Sylwestra z Polsatem. W grudniu 2020 roku została zresztą nominowana do Telekamer w kategorii osobowość telewizyjna, udowadniając tylko, że znalazła swoje miejsce w show - biznesie.

Karolina Gilon to także jedna z najatrakcyjniejszych Polek. Modelka może się pochwalić świetną figurą, choć jak sama przyznaje, tak wysoka forma nie robi się sama. Gilon znana jest z tego, że sporo trenuje, a aktywność fizyczna daje jej mnóstwo radości i pozwala zachować godną pozazdroszczenia sylwetkę. Jakiś czas temu prezenterka "Love Island. Wyspa miłości" przyznała jednak, że nie zawsze jest jej łatwo. Karolina Gilon cierpi bowiem na SIBO, czyli zespół przerostu bakteryjnego jelita cienkiego, co sprawia, że wciąż walczy z dolegliwościami układu trawiennego i musi trzymać dietę. Nie to jest jednak najgorsze:

- Wielokrotnie musiałam przerwać pracę, bo to były tak ogromne bóle, ale to należy o tym poczytać. Nie chcę tutaj się rozwodzić, nie jestem lekarzem. (…) Ale też nie chcę budować fejmu na podstawie tego, że jestem chora. Nie o to chodzi. To jest niby mała rzecz, bo ludzie chorują na cięższe choroby, aczkolwiek te dolegliwości przeszkadzały mi wielokrotnie w mojej pracy

- zdradziła kiedyś w jednym z wywiadów.

Karolina Gilon pochwaliła się, ile już schudła. Ale forma!

Jakiś czas temu Karolina Gilon przyznała na Instagramie, że znów mocno zabiera się do pracy. Możliwe, że ma to związek ze zbliżają się kolejną edycją programu "Love Island. Wyspa miłości", w którym prezenterka zawsze zachwyca perfekcyjną figurą, odzianą w kuse stroje. Dziś Karolina Gilon wrzuciła na Instastories zdjęcie, będące żywym dowodem na to, że jest już gotowa na nową odsłonę programu.

Gospodyni "Ninja Warrior Polska" wrzuciła fotkę, na której pozuje tylko w czarnym staniku i klasycznych dżinsach. Spodnie są jednak na prezenterkę mocno za duże i wyraźnie odstają, a podpis, który pojawił się przy zdjęciu mówi sam za siebie:





- Awww Dumna z siebie

- napisała Karolina Gilon, udowadniając tym samym, że udało się jej osiągnąć zamierzony cel.





Zdjęcie Karolina Gilon pochwaliła się idealną figurą / Instagram

Faktycznie, płaski, mocno umięśniony brzuch gwiazdy robi wrażenie - bez wątpienia jest on efektem dobrze zbilansowanej diety i regularnych treningów!

