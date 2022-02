Tess Holliday rozpoczęła karierę, gdy miała zaledwie 15 lat. To wtedy postanowiła pójść na casting do agencji plus size, gdzie doceniono wprawdzie jej piękną twarz i warunki, ale zwrócono także uwagę na zbyt niski wzrost i sporą nadwagę. Holliday przeniosła się więc do Seattle, gdzie przez dwa lata pracowała jako główna wizażystka, stylistka fryzur, a nawet dyrektor kreatywna na pokazach mody. Nigdy jednak nie zrezygnowała z marzeń i wróciła do Missisipi, a stamtąd wyleciała do Los Angeles, gdzie jej kariera zaczęła się naprawdę rozwijać!

Tess Holiday: Kariera najsłynniejszej modelki plus size na świecie

Rok 2011 był dla Tess Holliday przełomowy. W czerwcu została bowiem twarzą jednego z programów telewizyjnych i pojawiła się w pierwszej reklamie, a zaraz potem nakręciła kampanię dla Benefit Cosmetics i rozpoczęła współpracę z samym Davidem LaChapelle.

Małgorzata Rozenek-Majdan planuje wrócić do szkoły. „Myślę o tym bardzo poważnie” W styczniu 2015 roku londyńska agencja modelek Milk Model Management ogłosiła, że podpisała umowę z Tess Holliday, największą modelką plus size w swoim rozmiarze i wzroście. W maju Tess miała już swoją pierwszą, dużą sesję, pojawiła się na okładce "People" i wystąpiła w kampanii H&M, dotyczącej zrównoważonej mody u boku piosenkarza Iggy Popa, artysty Daniela Lismore, blogerki seksualnej Karley Sciortino i blogera Pardeep Singh Bahra.

Od tego czasu Tess Holliday idzie jak burza. Regularnie bierze udział w sesjach zdjęciowych, pojawia się na najważniejszych okładkach świata i, jak przekonują inne modelki plus size, inspiruje kobiety na całym świecie jako ikona nurtu body positive.



Instagram Post

Tess Holliday w walentynkowej sesji zdjęciowej. Fani piszą: "Jesteś nieziemska"

Wczoraj na Instagramie Tess Holliday pojawiła się fotka, która zachwyciła fanów modelki. Tess pozuje w kusym, czerwonym zestawie - staniku z wielką kokardą i koronkowych majtkach. Ma długie, rozpuszczone, rude włosy, a dopełnieniem całej stylizacji jest seksowny makijaż w stylu pin-up.

Instagram Post

Fani momentalnie zasypali Tess komplementami pisząc:



- "Królowa Walentynek", "Jesteś nieziemska", "Anioł", "Niesamowita" - piszą, zachwycając się walentynkową sesją modelki.



Jak wam podoba się Tess Holliday w takim wydaniu?



