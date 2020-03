Karolina Korwin Piotrowska obraża polski Episkopat

Mało która z polskich gwiazd tak często doświadcza na własnej skórze hejtu jak Karolina Korwin Piotrowska. Niedawno dziennikarka opisała przypadek mężczyzny, który wulgarnie ją wyzywał i formułował pod jej adresem groźby karalne.

Zdjęcie Karolina Korwin-Piotrowska nie stroni od kontrowersji /Paweł Wrzecion /MWMedia

Wydawać by się mogło, że osoba, która tyle razy była obiektem podłych ataków, sama powstrzyma się przed obrażaniem innych. Ale Korwin Piotrowska w swoich opiniach też sięga po hejt.

Najnowszy przykład to opublikowany na instagramie komentarz dziennikarki do apelu abpa Stanisława Gądeckiego o zwiększenie liczby mszy.



- W związku z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, żeby nie było dużych zgromadzeń osób, proszę o zwiększenie - w miarę możliwości - liczby niedzielnych mszy świętych w kościołach, aby jednorazowo w liturgiach mogła uczestniczyć liczba wiernych odpowiednia do wytycznych służb sanitarnych - napisał we środę przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

W tym samym komunikacie abp Gądecki przypomniał też, że "osoby starsze i schorowane mogą pozostać w domach i stąd śledzić transmisje mszy świętych, które są w niedziele w środkach społecznego przekazu", dodał również, że nie ma wymogu, aby znak pokoju przekazywać sobie przez podanie ręki.

Karolina Korwin Piotrowska do tego apelu odniosła się na swoim Instagramie. Wrzuciła tam screen z nagłówkiem "Episkopat apeluje do księży: zwiększcie liczbę niedzielnych mszy. Prosi o modlitwę". A we wpisie pod zdjęciem napisała, co o tym myśli.