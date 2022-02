Karolina Pajączkowska - od modelingu po pracę w TVP

Karolina Pajączkowska zaistniała w przestrzeni medialnej dzięki show "Top Model", w którym brała udział w 2011 roku. Jej kariera jednak nie potoczyła się w stronę modelingu, jak można było się tego spodziewać po znakomitych warunkach fizycznych kobiety.

Dagmara Kaźmierska nie szczędzi pieniędzy na luksus! Zaskoczyła zdjęciem

Nicole Kidman w ogniu krytyki. Internauci zmiażdżyli jej nową okładkę!

Agnieszka Litwin ma nowotwór. Gwiazda kabaretu jest już po operacji!

Anna Lewandowska pokazała się cała w tatuażach. Fani nie kryją zdziwienia! Karolina Pajączowska wybrała... pracę w telewizji. Z "Top Model" trafiła do TVP, gdzie prowadzi serwis informacyjny. Dziennikarka pojawia się także w paśmie porannym Poranek Info oraz Wstaje Dzień.



Prywatnie jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie skończyła kierunek dziennikarstwo oraz komunikacja społeczna. Mówi w trzech językach: po hiszpańsku, francusku oraz po angielsku.



Instagram Post

Zobacz również: Gwiazda TVP pozuje w Dubaju! Nie mogła się powstrzymać





Niebieska sukienka Karoliny Pajączkowskiej wywołała burzę. Dziennikarka odsłoniła za dużo?

Karolina Pajączkowska, występując na antenie, zawsze stara się być profesjonalna, ale nie da się ukryć, że to jej uroda skupia uwagę odbiorców. Piękna była modelka zdaje sobie z tego doskonale sprawę i potrafi podkreślić swoje atuty.



Gwiazda nie stroni od kusych kreacji, nawet podczas prowadzenia programu. Część ciała, którą najchętniej odsłania to... nogi. To zdecydowany atut Karoliny Pajączkowskiej - długie i zgrabne nogi wyglądają imponująco w sukienkach i spódniczkach do połowy uda, a dodatkowo prezenterka wydłuża je optycznie, wybierając szpilki.



Ostatnie zdjęcia, które Karolina Pajączkowska opublikowała na swoim profilu w mediach społecznościowych, wystarczająco podgrzały atmosferę. Wszystko za sprawą błękitnej sukienki, która przez spore rozcięcie, prezentowała zgrabne ciało dziennikarki.



Sami zobaczcie, jak dziennikarka potrafi podnieść temperaturę o kilkanaście dobrych stopni, publikując zdjęcia!





Reklama

Instagram Post

***

Zobacz również:



Karolina Pajączkowska pozuje na Instagramie. Fani: "Ale CIAŁKO"



Prezenterka TVP Info wsparła WOŚP i wywołała burzę! Teraz się tłumaczy!



Karolina Pajączkowska z TVP Info półnaga w oknie!