Karolina Pisarek zdobyła popularność dzięki uczestnictwu w programie "Top Model". Chociaż Pisarek przed laty nie udało się wygrać zmagań o zaszczytny tytuł, po zakończeniu show nie może narzekać na brak propozycji. Polska gwiazda bierze udział w zagranicznych projektach i jest ambasadorką wielu luksusowych marek. Chętnie relacjonuje swoje życie za pośrednictwem mediów społecznościowych. Na Instagramie Karolinę Pisarek śledzi ponad 900 tys. użytkowników.

Modelka jest w szczęśliwym związku z Rogerem Sallą. O łączącej ich relacji poinformowała swoich fanów w sierpniu ubiegłego roku. Od tego czasu ukochany Pisarek regularnie pojawia się w jej relacjach na Instagramie. Para wspólnie ćwiczy i podróżuje. Mimo niezbyt długiego stażu związku zakochani zdążyli się już zaręczyć oraz kupić dom. Kilka dni temu Karolina Pisarek i Roger Salla powitali w mieszkaniu nowego lokatora. Modelka nie kryła ekscytacji. Radosną nowiną postanowiła podzielić się z obserwatorami.

Karolina Pisarek otrzymała od narzeczonego wyjątkowy prezent

Karolina Pisarek opublikowała na Instagramie wzruszające nagranie. Widać na nim, jak partner celebrytki wręcza jej pięknego szczeniaka - nowego członka rodziny. Gdy Pisarek po raz pierwszy bierze na ręce psa, ma łzy w oczach. Roger, widząc reakcję ukochanej, komentuje tę poruszającą chwilę w wymowny sposób. "To mama" - mówi Salla w trakcie nagrania.

Wzruszona Pisarek opatrzyła wpis krótkim komentarzem "Witamy w rodzinie Simba" - napisała gwiazda i dodała "Roger Salla jesteś niemożliwy".

Internauci są pełni niepokoju. Co stało się z poprzednim psem Karoliny Pisarek i Rogera Salli?

Pod postem Karoliny Pisarek w okamgnieniu pojawiły się komentarze internautów. "Popłakałam się, nie dość że uwielbiam tą bajkę, to jestem ogromną psiarą. Piękna chwila" - napisała jedna z obserwatorek modelki. "Cudna niespodzianka" - stwierdziła kolejna z fanek.

Internauci pytali również o to, co stało się z poprzednim psem pary. Karolina Pisarek i Roger Salla często pozowali do zdjęć w towarzystwie czarnego labradora. Mężczyzna postanowił uspokoić zaniepokojonych obserwatorów. Jak się okazuje, Salla zakupił Fediego kiedy jeszcze był w związku z poprzednią partnerką. "Po rozstaniu dzieliliśmy opiekę nad psem" - wyjaśnia Roger.

Na dłuższą metę nie mogliśmy się porozumieć, co do opieki. Dlatego zgodziłem się na jej prośbę, żeby Fedi został w jej dobrych rękach. Jest zdrowy i szczęśliwy tłumaczy obecny partner Karoliny Pisarek.

Zdjęcie Karolina Pisarek nie kryła wzruszenia, gdy pierwszy raz przytuliła zwierzaka! / Jarosław Antoniak / MWMedia

