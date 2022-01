"Mydełko Fa" przyniosło jej wielką popularność. Jak wyglądała kariera Marleny Drozdowskiej?

"Mydełko Fa" nuciło pół Polski na każdej rodzinnej imprezie w latach 90. Słodki głos pięknej blondynki rozbrzmiewał wówczas ze wszystkich głośników. Marlena Drozdrowska zaśpiewała "Mydełko Fa" razem z Markiem Kondratem w 1991 roku i to wtedy przeżyła największy rozkwit swojej kariery na muzycznej scenie.



Ewa Farna szaleje w ciąży! Opublikowała nagranie! Piosenka ta wpadła w ucho Polakom, którzy także doskonale bawili się, oglądając teledysk do niej. Utwór i teledysk powstały jako parodia ówczesnych przebojów, a główną inspiracją stanowiła oczywiście reklama słynnego mydła, która nie stroniła od nagości.



Popularność jednego hitu, a co za tym idzie, samej Marleny Drozdowskiej trwała niespodziewanie długo, ale i ta kariera w końcu zaczęła słabnąć.



Dawno niewidziana Marklena Drozdowska zaskoczyła po latach swoich fanów, pojawiając się w programie śniadaniowym TVN. Opowiedziała ona o samej historii powstania hitu i o tym, jak zmagali się z szukaniem sponsora, który sfinansowałby wydanie płyty CD z hitami Marleny i Marka Kondrata.



"Znaleźliśmy tego sponsora, ale niestety szybko poszedł z torbami, bo to wszystko poszło "na lewo". Piosenka była na doczepienie, na koniec płyty, którą nagrywaliśmy wspólnie z Markiem Kondratem. Teksty były śmieszne i czasem ostre, bo pisał je Marek Koterski, ale akurat w tym przypadku napisał Andrzej Korzyński" - powiedziała Marlena Drozdrowska w "DDTVN".



Okazuje się też, że pomysł na piosenkę podyktowało samo życie i ówczesne czasy:



"To po prostu bardzo fajnie zrymowało się do 'szabada'. To mydełko w tamtym czasie było cudowne, pachnące, wszyscy marzyli o tym mydle Fa. To nasze mydełko zrobiło niesamowitą furorę, ale żadna rozgłośnia ani radiowa, ani telewizyjna nie chciała tej piosenki puszczać" - kontynuowała opowieść Drozdrowska.



Gdzie podziała się fortuna z "Mydełka Fa" i co dziś robi Marlena Drozdowska?

Gwiazda dalej koncertuje, a popularność "Mydełka Fa" ciągnie się za nią już latami, co niekiedy nieco ją irytuje.



"Bywa tak, że podczas recitali, w czasie których śpiewam zupełnie inne w charakterze piosenki, organizator podchodzi i mówi: pani Marleno, jednak bardzo proszę, żeby na końcu było to 'Mydełko Fa'" - przyznała Marlena.



Można było się spodziewać, że gwiazda dzięki olbrzymiej popularności zbiła kokosy na tym hicie. Nic bardziej mylnego. To, co gwiazda powiedziała w programie śniadaniowym o zarobkach, może nieco szokować:



"Próbowałam osobiście dochodzić, co się z tym dzieje, ale to wszystko gdzieś rozchodziło się na boki. Pod palmę kokosową nawet na pół roku nie pojechałam, ale były koncerty. Trochę mi to umożliwiło powrót po długiej nieobecności na scenę".



Prywatnie jednak jest szczęśliwą osobą. Jej mężem jest Jan Drozdowski, gitarzysta i szef artystyczny przedsięwzięć muzycznych piosenkarki. Patrząc też na jej najnowsze zdjęcia, możemy zauważyć, że w jej oczach pozostał dawny błysk i kokieteria, które urzekły fanów lata temu.



