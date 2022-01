Małgorzata Rozenek-Majdan zaskoczyła zdjęciem. Wojna o spódniczkę gwiazdy

Małgorzata Rozenek-Majdan to kobieta, która inspiruje swoje fanki od momentu, gdy pojawiła się w telewizji, czyli od 2012 roku. Wówczas to dała się poznać jako "Perfekcyjna Pani Domu" prowadząc program o tym tytule, gdzie uczyła Polki, jak poprawnie sprzątać dom i dbać o czystość.



Łatka idealnej kobiety przylgnęła do niej na dobrych kilka lat, bo nawet jej wygląd nie odbiegał od perfekcji. Z upływem czasu to zaczęło się nieco zmieniać i podczas wielkich wyjść, czy publikacji zdjęć w mediach społecznościowych nawet Gosi przytrafiały się i wciąż zdarzają się małe wpadki.



Ostatnio opublikowała zdjęcie, które zrobiła sobie sama w lustrze i prezentowała się na nim w bardzo kusej spódniczce. W komentarzach od razu rozgorzała dyskusja, czy gwieździe wypada nosić tak krótkie spódniczki, będąc mamą trójki pociech i mając już swoje lata.



Gosia jak zwykle nie przejęła się złośliwymi komentarzami, ale to nie pierwszy raz, gdy ktoś zwrócił uwagę na to, że gwieździe "nie wypada" czegoś zakładać ze względu na wiek, stan cywilny, czy właśnie ze względu na dzieci.



Reklama

Instagram Post

Zobacz również: Małgorzata Rozenek lansuje gołe kostki w styczniu. Zimno na sam widok





Kuse stroje i nagość przy dzieciach. Małgorzata Rozenek-Majdan walczy ze stereotypami

W komentarzach pod licznymi zdjęciami Małgorzaty Rozenek-Majdan wielokrotnie pojawiały się pytania, czy nie wstyd jej tak pokazywać się przy dzieciach, a w słowach internautów brzmiało oburzenie.



Tak stało się chociażby pod zdjęciem, do którego Gosia pozuje tyłem. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby gwiazda nie była topless.



Okazał się także, że zdjęcie robił jeden z synów Małgorzaty podczas rodzinnych wakacji.



Złośliwe komentarze pojawiają się także, gdy Gosia wybierze większy dekolt. Pełne oburzenia komentarze pojawiły się nawet odnośnie sukni ślubnej Gosi, że biust niemal wypływał jej z sukienki. Ona jednak czuła się w niej doskonale i ten piękny dzień zapamięta do końca życia. Nawet te uwagi nie zepsuły jej najlepszego święta, gdy powiedziała sakramentalne "tak" Radkowi Majdanowi.



To także nie pierwszy raz gdy Gosia Rozenek-Majdan wybrała tak kusą spódniczkę. W jej szafie jest pełno sukienek lub spódniczek, które kończą się w połowie uda lub nawet nieco wyżej.



Gwiazda nie chce ukrywać zgrabnych nóg, które dobrze prezentują się właśnie w takiej długości i zawsze wyśmiewa komentarze dotyczące jej wieku i pytania "co na to mąż".



My możemy się tylko domyślać, że mężowi Małgosi z pewnością bardzo podobają się takie stylizacje żony, a wiek? Wiek to tylko liczba!

Zobacz również: Małgorzata Rozenek-Majdan opowiada o zarobkach. Nie zgadniecie na co wydała pierwszą pensję!



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post