Karolina Pisarek dała się poznać szerszej publiczności jako uczestniczka piątej edycji programu "Top model". Piękna blondynka nie wygrała, ale udało się jej zająć wysokie, drugie miejsce i zdobyć rzeszę wiernych fanów.

Piękna i odważna. Kim jest Ewa Bilan-Stoch? Karolina Pisarek dobrze wykorzystała swoje "pięć minut". Wciąż pracuje jako modelka, jest twarzą kilku marek odzieżowych, spełnia się także jako influencerka. Teraz przed modelką kolejne, wielkie wyzwanie. Niedawno Pisarek zdradziła, że weźmie udział w najnowszej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo":



- Aaa! Cóż za szaleństwo! Biorę udział w najnowszej edycji programu "twojatwarzbrzmiznajomo". Przyznam się Wam, że to skok na głęboką wodę i trochę się stresuję, bo TAKICH wyzwań w swoim życiu jeszcze nie miałam! Ale jak wiecie - ja uwielbiam wyzwania, więc mam nadzieję, że sobie poradzę. Trzymajcie kciuki i do zobaczenia przed telewizorami!

napisała na Instagramie.



Już niedługo zwyciężczyni programu "Ameryka Express" będzie musiała skupić się na wokalnych wyzwaniach, ale póki co wciąż prężnie działa na Instagramie, wrzucając co jakiś czas kolejne, zmysłowe fotki.





Karolina Pisarek kusi na Instagramie. Fani piszą: "Piękna jak zawsze"

Karolina Pisarek to nie tylko jedna z najpiękniejszych kobiet w naszym kraju - modelka regularnie doceniana jest także za granicą! W tym roku po raz kolejny trafiła do zestawienia TC Candler 100 Najpiękniejszych Twarzy Świata! Lista ta publikowana jest już od 1990 r. i, co ważne, układają ją niezależni krytycy, kierujący się przy swoich wyborach sugestiami internautów z całego świata. W tym roku piękna Polka znalazła się na 29. miejscu!



Karolina Pisarek nie musi udowadniać, ze zasłużyła na to wyróżnienie, bo jej fani są od wielu lat wielbicielami jej urody. Teraz zaskoczyła ich kolejną, piękna fotką!



Na najnowszym, zamieszczonym na Instagramie zdjęciu Karolina pozuje w kusym, letnim zestawie i kobiecej biżuterii, prezentując idealne ciało, piękną opaleniznę i burzę blond włosów.

Fani momentalnie zasypali polską modelkę komplementami, zachwycając się jej urodą:



- "Piękna jak zawsze", "Najpiękniejsza na zewnątrz i w środku", "Śliczna", "Przepiękna", "Idealna" - piszą pod zdjęciem.



Zgadzacie się z ich opinią?



