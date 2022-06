Karolina Szostak jest polską dziennikarką sportową, reporterką oraz prezenterką telewizyjną. Wiele osób śledziło jej zaciętą walkę z dodatkowymi kilogramami.

Dziennikarka w pewnym momencie swojego życia zdecydowała się bowiem przejść na restrykcyjną dietę, a jej drugim domem stała się siłownia. Dziś prezenterka zachwyca szczupłą sylwetką. Do walki mocno motywowała ją mama. Karolina Szostak otwarcie przyznaje, że to właśnie ona jest dla niej wzorem do naśladowania.

Karolina Szostak pokazała mamę

Karolina Szostak jest jedyną córką Maryli Szostak. Prezenterka Polsatu wielokrotnie podkreślała, że to właśnie mama nauczyła jej pewności siebie i wiary we własne możliwości.

Karolina Szostak w wielu wywiadach podkreślała, że to mama jest jej przyjaciółką. Maryla Szostak rozwiodła się z ojcem dziennikarki w latach 80-tych i wychowywała ją sama. Karolina Szostak jest jedynaczką, dlatego też jej relacja z mamą jest wyjątkowo bliska.

Karolina Szostak z mamą na starych zdjęciach

Na jednym z najnowszych zdjęć na Instagramie Karolina Szostak pochwaliła się fotografiami ze starego albumu.

Najlepsza mama ever. Od zawsze nie lubiłam zdjęć, ale mama piękna zawsze napisała w opisie.

"Piękna mama i córka" - komentowali internauci, zwracając jednocześnie uwagę na to, jak bardzo obie kobiety zmieniły się na przestrzeni lat.

