Kasia Kowalska jak nastolatka. Czas się dla niej zatrzymał?

Kasia Kowalska urodziła się 13 czerwca 1973 roku. Wychowywała się w podwarszawskim Sulejówku wraz z dwoma starszymi braćmi. Muzyka od zawsze była jej największą pasją - już jako nastolatka śpiewała w pierwszych amatorskich zespołach i marzyła o wielkiej scenie. Współpracowała z takimi kapelami jak Human, Hetman, Piersi, Talking Pictures czy Evergreen, w którym występowała u boku Roberta Amiriana. Sukces przyszedł wcześniej niż się spodziewała - już w połowie lat 90. była jedną z najpopularniejszych wokalistek w kraju.

12 września 1994 roku ukazał się pierwszy album Kasi Kowalskiej pt. "GEMINI". Płyta została świetnie przyjęta zarówno przez krytyków jak i fanów, szybko uzyskując status złotej, a następnie platynowej. To właśnie z tego krążka pochodzą takie hity jak "Jak rzecz", "Oto ja" czy tytułowe "Gemini". Kasia Kowalska postanowiła pójść za ciosem i szybko wydała kolejny krążek "Czekając na", a zaraz potem "Pełną obaw", "5", "Antidotum" i "Samotną w wielkim mieście". Płyty pojawiały się regularnie co dwa lata.

Na krążek "Antepenultimate" fani musieli czekać już trochę dłużej, a ostatni "AYA" ukazał się dopiero po 10 latach! Dziś wokalistka znów pracuje nad nowym materiałem i zapowiedziała właśnie wyjątkową trasę koncertową.

Kasia Kowalska jest ostatnio dość zajęta. Wokalistka całą jesień sporo koncertowała, a już zapowiada kolejne występy. W lutym zagra kilka koncertów zimowej trasy m.in. w Chorzowie, Lublinie i w Krakowie, ale prawdziwą gratkę przygotowała na jesień 2024 roku!

Autorka takich hitów jak "A to co mam" czy "Antodotum" poinformowała fanów, że planuje hucznie świętować 30 lat swojej debiutanckiej płyty. Wokalistka odwiedzi 16 miast - rocznicowa trasa rozpocznie się w marcu, a skończy w połowie grudnia. Kasia zdradziła jednak fanom, że to nie wszystkie terminy - więcej dat pojawi się już wkrótce.

Kasia Kowalska podzieliła się też z fanami na Instagramie nowym zdjęciem. Gwiazda pozuje na nim zaraz po koncercie, zachwycając młodym wyglądem i promiennym uśmiechem.

Tak sie bawilam ze zapomnialam zrobic zdjecie z koncertu

- napisała.

Wybieracie się na jakiś koncert Kasi?

