- Będziemy zapraszać ludzi, którzy będą się dzielili tak zwanymi "human stories", czyli historiami z ich życia wziętymi. Będziemy spotykali się z ekspertami, którzy będą dzielili się swoją wiedzą. Tych modułów i cegiełek programu będzie sporo. Będzie się naprawdę wiele działo, ale największy walor tego programu to to, że jest na żywo, więc możecie też państwo liczyć na drobne wpadki - powiedziała w rozmowie z Polsat.pl.

Prezenterka założyła wzorzystą sukienkę, sięgającą kostek. Kreacja była bogato zdobiona białymi, czarnymi, brązowymi i różowymi plamkami, które będą pięknie komponowały się z jesiennym pejzażem. Kopertowa kreacja pięknie podkreśliła talię. Uwagę zwraca również pasujący do kreacji materiałowy choker. Cichopek uzupełniła swój look czarnymi szpilkami.

To nie jedyna inspirująca stylizacja gwiazdy w ostatnim czasie. Podczas spotkania prasowego promującego "halo tu polsat", Cichopek postawiła na różowy total look. Założyła różowy garnitury oversize, do którego dobrała choker z różą.

Garnitur to świetna alternatywa dla sukienki - sprawia, że wyglądamy elegancko i profesjonalnie. Co więcej, nadal pozostaje on w gronie najgorętszych jesiennych trendów. Do tego warto dodać, że w nadchodzących miesiącach prym będą wiodły również pastele, dlatego wcale nie musimy rezygnować z outfitów utrzymanych w jasnych kolorach.