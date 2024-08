- Przede wszystkim myślę, że będziemy poruszać tematy, które są nam bardzo bliskie. Takie, które z jednej strony mogą się wydawać oczywistymi, ale my będziemy starali się ugryźć je na tyle głęboko, żeby przekazać państwu jeszcze odrobinę czegoś ciekawego. Będziemy zapraszać ludzi, którzy będą się dzielili tak zwanymi "human stories", czyli historiami z ich życia wziętymi. Będziemy spotykali się z ekspertami, którzy będą dzielili się swoją wiedzą.

- Mam nadzieję, że będzie to program, który pokaże, że życie nie kończy się po pierwszym nieudanym związku. Że nie ma granicy wieku, która wyznacza kiedy nam wolno być szczęśliwym, a kiedy nie. Że to wszystko zależy od nas - czy podejmiemy ryzyko, czy poszerzymy naszą strefę komfortu o nowe doświadczenia, czy zawalczymy o to, żeby nie być samotnym w życiu - powiedziała w rozmowie z Polsat.pl.