Spis treści: 01 Styl Katarzyny Cichopek. Klasyka i kobiecość

02 Zbyt kuso? Sukienki i spódniczki, które odsłaniają za wiele

03 Spodnie, które skracają optycznie nogi

04 Błędy młodości Katarzyny Cichopek

Styl Katarzyny Cichopek. Klasyka i kobiecość

Kiedy Katarzyna Cichopek zaczynała swoją karierę w polskim show-biznesie była młodą i niedoświadczoną dziewczyną. Sama przyznała wielokrotnie, że na początku swojej aktorskiej drogi brakowało jej poczucia pewności.

Cichopek i Kurzajewski szaleją w Jordanii. Co warto wiedzieć o tym kraju?

Anna Mucha i Katarzyna Cichopek szykują wspólny projekt? Fanom nie spodobał się ten pomysł

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski podjęli ważną decyzję. Chodzi o dom

Katarzyna Cichopek pokazała stopę w "PnŚ". "Bardzo ładnie zbudowana" Popełniała także wtedy wiele błędów modowych, ale z czasem jej styl nabrał smaku, a dziś gwiazda olśniewa wyglądem.

Obecnie aktorka znana z serialu "M jak miłość" stawia na klasykę i kobiecość w stylizacjach. W jej szafie nie brakuje butów na obcasie, zwiewnych sukienek i kobiecych krojów.

Katarzyna Cichopek lubi łączyć ze sobą różne tkaniny, ale uważa, by nie wprowadzać chaosu w stylizację, więc często np. zachowuje monochromatyczność ubioru.

Reklama

Zobacz też: Hakiel odsłania prawdziwe kulisy spotkania z Cichopek i Kurzajewskim! W tle jego partnerka

Choć obecnie rzadko zdarzają się jej modowe wpadki, a na co dzień gwiazda zachwyca, to jak każdy popełnia od czasu do czasu błędy w modowym świecie.

Zbyt kuso? Sukienki i spódniczki, które odsłaniają za wiele

Instagram Post Rozwiń

W obecnych czasach kobiety w Polsce mogą odsłaniać tyle ciała, ile same uznają za stosowne i nie ma nic złego w noszeniu krótkich spódniczek, czy sukienek, które pokazują zgrabne nogi.

Katarzyna Cichopek uwielbia odsłaniać swoje nogi, ale niekiedy kreacja wyglądałaby lepiej, gdyby miała kilka centymetrów więcej.

Wszystko przez zaburzenie proporcji drobnego ciała aktorki.

Katarzyna Cichopek ma 1,58 cm wzrostu i niskie osoby muszą liczyć się z długością każdej sukienki, czy spódniczki. Katarzyna Cichopek za to świetnie prezentuje się w dopasowanych, ołówkowych sukienkach, czy spódnicach do połowy łydki. To podkreśla jej niezwykle kobiece kształty.

Spodnie, które skracają optycznie nogi

Instagram Post Rozwiń

Kolejnym błędem, który zdarza się popełniać Katarzynie Cichopek jest dobranie złej długości spodni o niekorzystnym kroju nogawki. To znów zaburza jej proporcje, skracając optycznie nogi.

Aktorka wybiera wówczas szerokie u dołu spodnie, kończące się tuż nad kostką. Dodatkowo jasne tkaniny dodają nogom wizualnych kilogramów, co też nie wygląda korzystnie.

Zobacz też: Katarzyna Cichopek: Była Kurzajewska rozsiała porażające plotki! Romans, a teraz taka sensacja! "Rodzina z długami"

Osoby o budowie ciała podobnej do tej, jaką ma Katarzyna Cichopek, powinny wybierać ciemne odcienie spodni. Dopasowane jeansy, szczególnie o fasonie skinny są idealne dla niewysokich kobiet, a dodatkowo podkreślą zgrabne nogi, którymi może pochwalić się Katarzyna Cichopek.

W dodatku, zamiast biodrówek można wybrać te z wyższym stanem — pięknie podkreślą talię i optycznie wydłużą nogi.

Błędy młodości Katarzyny Cichopek

Zdjęcie Katarzyna Cichopek na początku kariery popełniała modowe błędy / Jarosław Wojtalewicz / AKPA

Dziś już nie zdarza się Katarzynie Cichopek przesadzić z elementami garderoby, ale kiedyś popełniała ten błąd nagminnie. Wpadką jej młodości było zamiłowanie do przesady i ciężkich materiałów, które dodawały jej kilogramów.

Dodatkowo połyskujące tkaniny dodawały jej nie tylko kilogramów, ale i lat, co w przypadku młodziutkiej aktorki było bardzo niekorzystne.

Po latach Katarzyna Cichopek zrozumiała, że kluczem do sukcesu jest klasyka i prostota, także ta dotycząca materiałów. Naturalne, proste materiały i fasony zawsze się sprawdzą!