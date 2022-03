Katarzyna Cichopek otrząsnęła się po rozstaniu z mężem?

Katarzyna Cichopek, to zawsze uśmiechnięta, radosna i pełna energii do życia polska gwiazda, która przez lata pracy w show-biznesie doczekała się grona wiernych fanów.

Katarzyna Cichopek nie wytrzymała. „Historie ściskały mi gardło” Ostatnie tygodnie jednak nie były najłatwiejsze dla aktorki. Po 17 latach związku, w którym wraz z Marcinem Hakielem doczekała się dwójki wspaniałych dzieci, aktorka i tancerz postanowili się rozstać.

Wówczas przez pewien czas na twarzy Katarzyny Cichopek trudno było dojrzeć chociażby ślad uśmiechu, gwiazda chudła w oczach, a na twarzy pojawiło się zmęczenie.

Jednak najwidoczniej ten trudny czas już jest za nią, bo na najnowszych zdjęciach, które pojawiają się na jej profilu, Katarzyna Cichopek wygląda zachwycająco.

Instagram Post

Katarzyna Cichopek i jej wiosenna szafa zachwycają! Co za stylizacje!

Wiele wskazuje na to, że sił do rozpoczęcia nowego etapu życia, dodała jej nadchodząca wiosna! Nie jest tajemnicą, że gwiazda uwielbia słońce i to właśnie ono nastraja ją pozytywnie każdego dnia.

Widać to także po jej stylizacjach, bo aktorka najwidoczniej już wymieniła garderobę z zimowej na wiosenną. Na zdjęciach, które publikuje, chwali się nowymi, lekkimi stylizacjami, które podkreślają jej zgrabną sylwetkę i eksponują obłędne nogi!

Fani oczywiście zauważyli tę zmianę i nie szczędzą jej komplementów w komentarzach! W wiosennej szafie Katarzyny Cichopek nie brakuje kobiecych, zwiewnych sukienek, lekkich, krótkich kurtek i kusych spódniczek!

To właśnie tymi stylizacjami zachwyca fanów Katarzyna Cichopek, a kto wie, może komuś jeszcze tej wiosny zawróci w głowie?

Instagram Post

