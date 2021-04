Katarzyna Cichopek wiele lat temu pokochała aktywność fizyczną. Wszystko zaczęło się od udziału w programie "Taniec z gwiazdami", gdzie zakochała się nie tylko w Marcinie Hakielu, ale także w tańcu. Dziś chętnie ćwiczy w domu i ostatnio postanowiła pokazać swój trening fanom. Nie obyło się jednak bez drobnej wpadki.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek bardzo dba o swój wygląd / Kurnikowski / AKPA

Kasia Cichopek to znana i lubiana aktorka serialu "M jak miłość". Fani pokochali ją za promienny uśmiech i skromność.

Wiele lat już gości w polskim show-biznesie, ale ostatnie miesiące nie były dla niej łatwe. Pandemia podobnie jak wielu Polaków, Kasię i jej rodzinę zamknęła w domu.



Gwiazda jednak nie poddała się i wciąż tryskała dobrym humorem. Niedawno nawet wybrała się na bajeczną Dominikanę, mając już dość siedzenia w czterech ścianach.



Teraz jednak już wróciła do Polski i wzięła się za poprawę swojej formy. Katarzyna ćwiczy w domowym zaciszu i ostatnio podzieliła się z fanami tym, jak wygląda jej trening.



Celebrytka opublikowała nagranie, gdzie pokazuje jak w dość opiętym stroju sportowym przybiera różne pozy na macie do ćwiczeń.



Niestety, strój był tak opięty, że odznaczały się wszystkie części jej ciała. Chociaż internet zalała fala żartów z tego powodu, należy pamiętać, że to normalne - ciało człowieka ma różne kształty i różnie prezentuje się wobec tego w ubraniach.



Kasia promując zdrowy tryb życia i pokazując bez upiększających filtrów, jak wygląda jej ciało, zyskała kolejne grono odbiorców, którzy doceniają jej szczerość.





Zdjęcie Kasia Cichopek pokazała swoje ćwiczenia na InstaStories / screen / Instagram

Zdjęcie Kasia Cichopek podczas ćwiczeń w domowym zaciszu / screen / Instagram

Zdjęcie Katarzyna Cichopek nie wstydzi się tego, jak podczas ćwiczeń wygląda jej ciało / screen / Instagram