Katarzyna Cichopek to jedna z najpopularniejszych polskich gwiazd, która w ostatnim czasie urosła do rangi prawdziwej ikony mody. Swoimi stylizacjami chętnie dzieli się na Instagramie, gdzie ma już niemal 600 tysięcy obserwujących. Gwiazda szczególnie zachwyca w sezonie letnim, wówczas możemy zobaczyć ją w pięknych, kolorowych, wzorzystych sukienkach o najróżniejszych fasonach. Katarzyna Cichopek uwielbia intensywne kolory, a od jej stylizacji nigdy nie wieje nudą. Wszelkie kreacje dopełnia zazwyczaj delikatnym makijażem i minimalistyczną biżuterią, które są idealnym wyborem na ciepłe letnie dni.

W najnowszym Instagramowym poście Katarzyna Cichopek podzieliła się swoim ulubionym makijażem , który wykonała dla niej Aneta Nowacka. Jest on bardzo subtelny i pięknie rozświetla cerę, dzięki czemu nadaje skórze promiennego i świeżego wyglądu . W makijażu możemy dostrzec dominację różu — zarówno na policzkach, jak i ustach. Ten bardzo subtelny kolor pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom i jest idealnym wyborem na lato. Dostrzec możemy też ciepłe tony zwłaszcza w okolicy oczu. Całość podkreślają długie i mocno pogrubione rzęsy. Makijaż idealnie komponuje się ze stylizacją gwiazdy, czyli r óżową marynarką i białym topem . W takiej odsłonie Kasia Cichopek wygląda bardzo młodo i promiennie.

Oprócz różu dominującym trendem tego sezonu są niebieskie cienie do powiek, a także wszelkie błękitne akcenty np. w postaci kreski. Makijaż w modnym odcieniu królewskiego błękitu to świetna propozycja na wieczorowe wyjścia, imprezy oraz festiwale. Stawiając na umiar w postaci delikatnej kreski, możemy być pewni, że taki makijaż sprawdzi się nawet na co dzień.