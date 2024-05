Katarzyna Cichopek , jedna z najbardziej rozpoznawalnych w Polsce aktorek, od lat cieszy się ogromną sympatią widzów. Znana głównie z roli Kingi Zduńskiej w serialu "M jak miłość" podziwiana jest zarówno z uwagi na swoje umiejętności aktorskie, jak również spore wyczucie stylu. Od dłuższego czasu Katarzyna Cichopek mocno skupia się bowiem na swoim wyglądzie, przykładając ogromną wagę do tego, jakie elementy garderoby lądują w jej szafie.

Styl aktorki mocno ewoluował na przestrzeni lat, a dziś Katarzyna Cichopek przez wielu określana jest jedną z najlepiej ubranych kobiet w Polsce. Uwielbia bowiem eksperymentować z modą, wypełniając swoją garderobę stylowymi zestawami. Jej ostatni wybór jest najlepszym dowodem na to, że aktorka wie doskonale co zrobić, by zachwycić.