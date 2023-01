Katarzyna Cichopek popłakała się w „You Can Dance. Nowa Generacja 2”

Gwiazdy Małgorzata Rozenek-Majdan pokazała swój trening. "Piękna figura" W styczniu w TVP wystartowała kolejna edycja "You Can Dance. Nowa Generacja 2". W programie biorą udział dzieci w wieku od 8 do 13 lat, a ich umiejętności ocenia Agustin Egurrola, Ida Nowakowska oraz Katarzyna Cichopek. W roli prowadzącej występuje Edyta Herbuś.

Udział aktorki w tanecznym show wywołał skrajne emocji. Nie zabrakło osób, którym spodobał się jej debiut w programie, ale pojawiły się również głosy dotyczące braku kwalifikacji do oceniania uczestników.

Drugi odcinek programu "You Can Dance. Nowa Generacja 2" zostanie wyemitowany 13 stycznia. To właśnie wtedy widzowie będą mogli zobaczyć, że był to pełen emocji czas dla Katarzyny Cichopek. Aktorka podczas występu 9-letniej Ustynii i 11-letniej Aliny z Ukrainy nie potrafiła ukryć łez.

Aktorkę wzruszył nie tylko występ dziewczynek, ale także moment, w którym opowiadały o wojnie i tęsknocie za domem. Ze łzami w oczach zwróciła się do Agustina Egurroli i wspomniała o swoim dziecku. "Ona jest w wieku mojej córki i pomyślałam sobie o tym całym horrorze, który przechodzą. I zobacz, mimo wszystko są takie uśmiechnięte, ja cię kręcę..." - powiedziała Katarzyna Cichopek. Mimo wzruszenia jurorka zwróciła się także do uczestniczek i doceniła ich starania.

Wasze występy były niezwykle przejmujące. [...] Zdaję sobie sprawę, jak trudny jest to dla Was czas, tym bardziej doceniam, że nie poddajecie się, że walczycie o swoje marzenia i walczycie o siebie. Dziewczyny, jesteście nieprawdopodobnie zdolne, jestem totalnie wzruszona i cieszę się, że z nami jesteście

Fala krytyki pod postem Katarzyny Cichopek

Katarzyna Cichopek aktywnie działa w mediach społecznościowych, a więc na jej instagramowym profilu nie mogło zabraknąć zdjęcia stylizacji, w której pojawiła się na nagraniach drugiego odcinka. Jurorka postawiła na krótkie, dżinsowe spodenki, skórzaną ramoneskę z ćwiekami oraz czarne szpilki. Największą uwagę internautów zwróciły jednak włosy, a swoje opinie wyrazili w komentarzach. Większość wpisów dotyczy fryzury, mimo że Katarzyna Cichopek zapytała swoich obserwatorów o ich umiejętności taneczne i czy może liczyć na ich obecność przed telewizorami.

Katarzyna Cichopek wielu osobom kojarzy się głównie ze swoimi naturalnie kręconymi włosami. Tym razem postawiła je wyprostować, a jej fani stwierdzili, że nie była to najlepsza decyzja. "Bardzo zniszczone włosy", "Matko jakie włosy, tragedia", "Super Pani wygląda tylko włosy jakieś takie...spalone?", "Kaśka nie rób tego swoim włosom... są boskie, kiedy są naturalne", "Aż boli jak się patrzy na włosy..." - można przeczytać pod postem.

