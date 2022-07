Lato to idealna pora, by nosić sukienki. Doskonale wie o tym Katarzyna Cichopek - to właśnie sukienki odgrywają w jej letnich stylizacjach rolę główną. Kwieciste, zwiewne, wzorzyste, jednokolorowe - w mediach społecznościowych aktorki z pewnością nie brakuje inspiracji!

Katarzyna Cichopek w obcisłej sukience

Życie i styl Katarzyna Cichopek pokochała te sukienki. To prawdziwe hity tego lata! Chociaż gwiazda już prezentowała się w białych sukienkach, tym razem postawiła dość nieoczywisty krój. Katarzyna Cichopek wybrała sukienkę z prążkowanego materiału w kolorze przełamanej bieli.

Tym razem obcisła sukienka ma długość midi i podkreśla figurę gwiazdy TVP. Stylizację uzupełnia jasna torebka, złote klapki i naszyjnik. Swój letni look Cichopek uzupełniła okularami przeciwsłonecznymi.

Fani pokusili się o liczne komplementy. "Super wyglądasz", "Pięknej kobiecie wszystko pasuje", "Piękna stylówa" - to tylko niektóre z komentarzy skierowanych do Cichopek.

Wszystkie sukienki Katarzyny Cichopek

To nie pierwszy raz, gdy Katarzyna Cichopek stawia na biel w swojej stylizacji. Już wcześniej zaprezentowała się w białej, zwiewnej sukience, do której dobrała kwieciste sandały na koturnie.

Prezenterka i aktorka jest też fanką zwiewnych tkanin, barwnych wzorów i kwiatów. Chętnie sięga po sukienki maxi. Cichopek uwielbia również kwieciste sukienki, które zestawia z sandałkami na słupku, białymi trampkami czy tenisówkami.

