Katarzyna Cichopek w doskonałej formie!

Kasia Cichopek od kilku lat zachwyca doskonałą figurą. Nawet kwarantanna jej nie zaszkodziła, wręcz przeciwnie! Kasia nawet siedząc w domu wykorzystała ten czas na ćwiczenia, czego efekty można dostrzec gołym okiem.

Reklama

Zdjęcie Katarzyna Cichopek chudnie w oczach /Kurnikowski /AKPA

Kiedy Katarzyna Cichopek pojawiła się w mediach, była młodziutką, pulchną aktorką, która miała zbyt mało wiary we własne możliwości.

Reklama

Jej pojawienie się w "Tańcu z Gwiazdami" jednak odmieniło wszystko! Stała się rozpoznawalną gwiazdą, która dodatkowo gubiła zbędne kilogramy na tanecznym parkiecie.



To jednak nie było najważniejsze. Najbardziej istotne dla Kasi było to, że w programie znalazła miłość życia, którą okazał się być jej taneczny partner - Marcin Hakiel.



Przy nim aktorka rozkwitła, a jej wdzięki do dziś podziwiają mężczyźni w całej Polsce. Taniec przyniósł jej nie tylko pasję i radość, ale także idealną sylwetkę.



Nie zmieniły tego nawet dwie ciąże Kasi, ani obecna sytuacja pandemiczna - wiele osób pozamykanych w domu, traciło motywację do ćwiczeń i przestrzegania diety.



Jednak u Kasi było zupełnie inaczej! Patrząc na jej zdjęcia, które publikuje w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że gwiazda nadal chudnie, a młodzieńczego wyglądu może pozazdrościć jej niejedna młodsza od Kasi koleżanka.



Instagram Post

Instagram Post

Instagram Post

***

Zobacz również:



Rozlicz PIT online już teraz lub pobierz darmowy program





Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piotr Stramowski: Nie mam zamiaru szczególnie pracować nad formą Newseria Lifestyle