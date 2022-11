Katarzyna Cichopek zachwyca outfitami

Katarzyna Cichopek przez lata zdobyła rzesze fanów. Obecnie jej instagramowy profil śledzi 559 tys. osób, a grono obserwatorów nadal rośnie. W związku z tym aktorka stara się regularnie publikować posty i pokazywać internautom, jak wygląda jej codzienność. W mediach społecznościowych nie brakuje więc ujęć z pracy oraz wakacji, a także kadrów z domowego zacisza.

Instagram Post Rozwiń

Poza tym aktorka chętnie publikuje zdjęcia outfitów, które wybiera zarówno na co dzień, jak i wielkie wyjścia. Katarzyna Cichopek należy do grona najlepiej ubranych gwiazd polskiego show-biznesu, a internauci doceniają jej stylizacje, które wpisują się w obowiązujące trendy. Fani zazwyczaj nie kryją, że uwielbiają jej styl i niemal na każdym kroku zasypują ją miłymi słowami. Tym razem pod najnowszymi zdjęciami nie zabrakło krytyki.

Katarzyna Cichopek w jesiennej stylizacji

Instagramowe posty Katarzyny Cichopek cieszą się niemałym zainteresowaniem, a internauci chętnie komentują zdjęcia aktorki. Tym razem postanowiła opublikować ujęcia z jesiennego spaceru i przy okazji pochwaliła się stylizacją, na którą się zdecydowała. "Piękna jesień. Uwielbiam spacery po Łazienkach Królewskich" -napisała pod postem.

Instagram Post Rozwiń

Katarzyna Cichopek postawiła na spodnie dzwony, fioletową kurtkę na guziki, a także czarny golf. Chociaż większości internautów outfit przypadł do gustu, to pod postem oprócz komplementów pojawiły się także słowa krytyki. "Co za bezguście. Do takich spodni zakłada się buty ze szpicem", "Zaokrąglone buty pod szerokimi spodniami , nieciekawie" - pisali fani.

Aktorka nie zdecydowała się jednak odpowiedzieć na uszczypliwe komentarze internautek.

