Katarzyna Cichopek od lat cieszy się popularnością, którą przyniósł jej serial "M jak Miłość". Aktorka niemal od razu zyskała sympatię widzów. Jej instagramowe konto obserwuje 537 tys. osób, ale grono fanów stale się powiększa.

To właśnie za pośrednictwem mediów społecznościowych Katarzyna Cichopek stara się być z nimi w stałym kontakcie. Regularnie publikuje posty i zadaje pytania pod zdjęciami, by internauci dzielili się swoimi opiniami i doświadczeniami w komentarzach.

Na instagramowym profilu aktorki królują jej stylizacje, które doskonale wpisują się w obowiązujące trendy. Fanki są zachwycone stylem Katarzyny Cichopek i zasypują ją komplementami. Oprócz tego aktorka udostępnia zdjęcia z pracy i pokazuje, jak spędza wolny czas.

Katarzyna Cichopek zachwyciła letnim outfitem

Wygląda na to, że Katarzyna Cichopek lubi bawić się modą. Aktorka dobrze wie, co ze sobą połączyć, by stworzyć idealne stylizacje, na każde okazje. Tym razem w mediach społecznościowych pojawiło się ujęcie w letnim outficie.

Katarzyna Cichopek do beżowych spodenek dobrała białą koszulkę, torebkę w nieco jaśniejszym odcieniu beżu oraz buty na obcasie. Całość dopełniły okulary z łańcuszkiem, które są hitem już od kilku sezonów.

Pod postem jak zwykle pojawiło się mnóstwo komentarzy, a aktorka dostała niemal same komplementy. "Wyglądasz przepięknie", "Ślicznie", "Super stylówka" - pisali fani.

