Pilar Rubio Fernández to hiszpańska reporterka i prezenterka telewizyjna, która zasłynęła reportażami z wydarzeń, przygotowywanymi do programu "Sé lo que hicisteis...". Wcześniej była jednak modelką, występowała w filmach, reklamach i serialach, ale to właśnie praca prezenterki przyniosła jej ogromną popularność i sukces.

Kim Kardashian subtelnie odsłoniła ciało. Internauci zareagowali niemal od razu! Świat docenił także urodę Pilar, która w 2008 i 2009 roku została wybrana najseksowniejszą kobietą na świecie przez hiszpańską edycję magazynu FHM, a dziś na Instagramie obserwuje ją już ponad 8,2 miliona osób.

Sporą popularnością cieszy się także życie prywatne Pilar - nic dziwnego, bo od 2012 roku jest w związku z samym Sergio Ramosem, obrońcą we francuskim klubie Paris Saint-Germain oraz kapitanem reprezentacji Hiszpanii. Para pobrała się w 2019 roku w rodzinnym mieście Ramosa, Sewilli. Mają czterech synów.

Pilar Rubio chwali się perfekcyjną sylwetką w seksownym bikini!

Pilar Rubio aktywnie udziela się w swoich mediach społecznościowych i dzieli się z fanami kulisami swojego zawodowego i prywatnego życia. Piękna WAG chętnie zamieszcza także zdjęcia w bieliźnie lub kusych strojach bikini, eksponujących jej perfekcyjną sylwetkę!

Na najnowszej fotce, którą zamieściła właśnie na Instagramie, żona piłkarza pozuje nad basenem w seksownym, niebieskim bikini i chwali się szczupłą, idealną figurą!

Pod postem Pilar napisała:

Lato, proszę jeszcze nie odchodź... A Ty wolisz miesiące gorące czy zimne?

Fani natychmiast zasypali ją komplementami, przyznając, że takie lato, jak na tej fotce faktycznie robi wrażenie! Zgadzacie się?

