Cichopek lubi też zestawy podkreślające sylwetkę. Kilka dni temu na Instagramie zaprezentowała się w stylizacji składającej się z różowej bluzki we wzory i modnych w tym sezonie jeansów z wysokim stanem i szerokimi nogawkami. To jeden z prostych i inspirujących przepisów na wiosenny look Katarzyny Cichopek.