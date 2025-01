Katarzyna Cichopek od pierwszych odcinków porannego pasma "halo tu polsat" zwraca uwagę inspirującymi stylizacjami. Prezenterka stawia na rozmaite outfity - od garniturów po sukienki. Dlatego też odcinki z jej udziałem to świetna okazja do tego, by sprawdzić modowe wybory prezenterki. Cichopek chętnie dzieli się nimi również na Instagramie.