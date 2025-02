Moda ma to do siebie, że lubi zataczać koło. Warto więc kupować w przemyślany sposób kreacje, by posłużyły nam dłużej, niż przez jeden sezon. Jakie sukienki będą modne wiosną 2025?

Okazuje się, że z mody zdecydowanie nie wyjdą kwiatowe wzory, co udowodniła Cichopek, zakładając swoją nową sukienkę. Motywy florystyczne to ponadczasowy trend, który wiosną 2025 zyska na popularności, więc jeśli takie kreacje goszczą od dawna w naszej garderobie, to pora je odświeżyć. Sukienki z kwiatowymi nadrukami będą modne w różnych fasonach, od romantycznych po nowoczesne, wprowadzając lekkość i kobiecość do każdej stylizacji.