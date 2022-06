Szukacie modowych inspiracji na lato? Katarzyna Cichopek na swoim Instagramie po raz kolejny uruchomiła swoje "pogotowie stylizacyjne", z którego inspiracje można czerpać garściami. Gwiazda opublikowała zdjęcie w letniej i wygodnej stylizacji. Cichopek ma na sobie modne szorty z efektem tie-dye, biały klasyczny top i dopasowaną marynarkę w kolorze pastelowego różu. Ważnym dodatkiem są okulary przeciwsłoneczne z różowymi oprawkami i delikatna biżuteria.

Stylizacja Katarzyny Cichopek to z pewnością ciekawa inspiracja na nadchodzące dni.

- Różowe love. Nic tego nie zmieni, a już na pewno nie PESEL - napisała na Instagramie 39-letnia gwiazda.

Internauci zachwyceni stylizacją Katarzyny Cichopek

Szybko okazało się, że nie tylko ona jest zakochana w tym kolorze. Fani prześcigali się w komplementach i przyznawali, że Kasia w tej stylizacji wygląda po prostu "hot".

"Kasiu, cudownie! Piękność", "Pięknie", "Hot", "Ja zbliżam się do 50 i też pokochałam róż, dusza się nie starzeje", "Śliczna fotka", "Zjawiskowo!", "Piękna marynarka".

Jedna z internautek odniosła się do tego, co napisała gwiazda. "Pani Kasiu PESEL to tylko liczby. Nosimy to, w czym się dobrze czujemy bez względu na wiek. A Pani to jeszcze bardzo młodziutka, więc pasuje wszystko" - stwierdziła.

Katarzyna Cichopek - jej styl

Cichopek chętnie publikuje również zdjęcia w różnorodnych stylizacjach, które z pewnością stają się inspiracją dla jej fanek. Aktorka chętnie łączy sportowy styl z elegancją. Gwiazda w swoich stylizacjach najczęściej stawia na pastele i kwiaty.

Katarzyna Cichopek i rozwód z Marcinem Hakielem

Cichopek znów patrzy na świat przez różowe okulary? Na to wygląda. Gwiazda kilka tygodni temu zakończyła swój wieloletni związek z Marcinem Hakielem. Każde z nich układa już sobie życie na nowo. Cichopek chętnie relacjonuje na swoim Instagramie swoje życie zawodowe.

