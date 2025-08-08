Przezorny zawsze ubezpieczony

To powiedzenie świetnie sprawdza się, jeśli jesteś głównym kucharzem w swoim domu. Każdy z nas to zna - czasem wydaje się, że czas po pracy biegnie jakby nieco szybciej i nim się spostrzeżemy, nadchodzi wieczór. Próbujemy ogarnąć wszystko: porządek w domu, pranie, zmywanie, opiekę nad dziećmi czy zwierzakami, a do tego obiad. Ten ostatni obowiązek często jest udręką, zwłaszcza gdy brakuje nam pomysłu czy produktów, bo nie zdążyliśmy zrobić zakupów. To właśnie na takie sytuacje warto być przygotowanym i mieć zawsze w zamrażarce kilka produktów, które szybko się rozmrażają, są uniwersalne i stanowią świetną bazę obiadową lub nawet główny posiłek. Gdy brakuje czasu, w zabieganiu pomiędzy zajęciami popołudniowymi miło jest wiedzieć, że mamy w domu coś "awaryjnego", co przygotujemy szybko i zjemy ze smakiem. Oto 9 produktów, które powinny znaleźć się w każdej zamrażarce.

Czosnek

Brzmi dziwnie, ale obieranie i siekanie ząbków czosnku potrafi zabrać cenny czas. A razem z cebulą to baza wieku sosów, gulaszy i zup. Obierz i przeciśnij przez praskę główkę (lub dwie) i włóż do foremki na lód. Powstaną gotowe mrożone kostki, które wystarczy wrzucić na rozgrzaną patelnię. Następnie wrzuć na to warzywa (świeże lub mrożone), mięso lub zalej bulionem, by mieć gotowy obiad. Jeśli lubisz egzotyczne smaki, ten sam proces możesz zrobić ze świeżym imbirem.

Gotowany ryż/komosa ryżowa

Ryż z sosem i mięsem to świetny pomysł na obiad Canva Pro INTERIA.PL

Nie wszyscy o tym wiedzą, ale ryż ugotowany na półtwardo można mrozić w pojemnikach! To świetna oszczędność czasu - zamrożoną porcję ryżu można rozmrozić zarówno w mikrofali, jak i wrzucić bezpośrednio do zapiekanki czy sosu warzywnego. Warto dodać, że po rozmrożeniu ryż może nieco stracić na konsystencji, ale nadal będzie smaczny i odżywczy. Czekanie na zagotowanie się wody, a następnie kwadrans gotowania - zaoszczędzi ci to ponad pół godziny, które może "ratować życie", gdy chcesz szybko przygotować obiad głodnym domownikom.

Szpinak

Najlepiej kupić gotowy zamrożony szpinak w sklepie, zamiast przygotowywać go do mrożenia samemu. To świetny dodatek do zup czy mięs, a także porcja warzywna pełna żelaza i mikroelementów, która może być podana do mięsa i ziemniaków osobno. Pasuje do makaronu - dodając go do śmietanowego prostego sosu i posypując twardym serem dojrzewającym otrzymamy proste i pyszne danie w stylu włoskim.

Nuggetsy z kurczaka

Pieczone nuggetsy z sałatką ucieszą głodnych domowników Canva Pro INTERIA.PL

Brzmi niezdrowo? Niekoniecznie. Przeczytaj skład mrożonych nuggetsów w sklepie. Z powodzeniem znajdziesz nuggetsy z mięsa, a nie mielonki z panierką z dobrych składników bez konserwantów i utwardzonych tłuszczów. A to będzie doskonała baza białkowa wielu obiadów. Dodając kilka upieczonych (nie usmażonych) nuggetsów do warzyw otrzymasz pyszną sałatkę w stylu Cezar, możesz też szybko przygotować z nich obiadowe burgery w ciemnej bułce i z dużą ilością warzyw, które znajdziesz w lodówce. Możesz też podać je do makaronu z sosem czy ryżu.

Krewetki

Doskonałe źródło białka, ekspresowe rozmrażanie i uniwersalność przyrządzania sprawia, że krewetki to "królowe zamrażarki". Aby było jeszcze szybciej, wybierz oczyszczone i obrane krewetki, które tylko wrzucisz na rozgrzane masło z czosnkiem. Do tego dowolny dodatek - bagietka, ryż albo nitki makaronowe i obiad gotowy. Krewetki stanowią bogate źródło białka, witamin z grupy B, witaminy D, witaminy E, selenu, jodu, cynku, magnezu, potasu, a także kwasów tłuszczowych omega-3.

Mieszanki warzywne

Warto mieć w zamrażarce mrożone warzywa by przygotować z nich szybki obiad Canva Pro INTERIA.PL

Znane chyba wszystkim mieszanki na patelnię to świetny patent na "awaryjny" obiad. Do mieszanki z fasolką, ziemniakami, papryką i cebulą możemy wrzucić nieco ugotowanego ryżu a następnie dodać sosu sojowego, by otrzymać sycący posiłek wegetariański. Jeśli chcemy, możemy także podać mieszankę ciepłych warzyw do ziemniaków albo zrobić z nich warstwową zapiekankę zalewając je śmietanką wymieszaną z jajkiem. Palce lizać!

Ciasto francuskie

Nie, nie chodzi o deser. Ciasto francuskie świetnie się mrozi i równie dobrze sprawdzi się jako dodatek do obiadu. Czy wiesz, że możesz przykryć płatem ciasta zapiekankę mięsną lub ziemniaczaną, zanim wstawisz ją do piekarnika? Uzyskasz chrupiący i pyszny wierzch. Można także owinąć ciastem piersi z kurczaka zamarynowane w przyprawach i upiec, otrzymując soczyste mięso w rumianym cieście świetne z szybką surówką. Przed zamrożeniem można podzielić ciasto francuskie na mniejsze kawałki, w zależności od tego, jak będziemy je wykorzystywać.

Tortille itp.

Do tortilli możemy włożyć to, co znajdziemy w lodówce: warzywa, sery, mięso - obiad gotowy Canva Pro INTERIA.PL

Tak, można mrozić tortille, chlebki naan czy pity. Dzięki temu unikamy ryzyka, że spleśnieją lub stracą ważność, zanim je wykorzystamy. Możemy je nadziać tym, co znajdziemy w lodówce. Trochę sałaty, pomidor, ogórek i serek halloumi czy feta i już mamy świetną wegetariańską pitę lub tortillę. Dołóż do tego sos, jaki lubisz - np. ketchup z majonezem? Sos śmietanowy z czosnkiem? Pikantny sos z jalapeno? Ogranicza cię tylko wyobraźnia.

Włoskie wyroby: tortellini, gnocchi itp

Mając zamrożone gnocchi lub nasze polskie kopytka albo tortellini, czyli niewielkie makaronowe pierożki z nadzieniem, w zasadzie mamy niemal gotowy obiad. Wystarczy polać je rozpuszczonym masłem i dodać jakieś warzywa lub sałatkę, by zjeść do syta. Będą też dobrze smakować polane gotowym sosem ze słoika (na przykład pomidorowym), czy jako dodatek do kawałka mięsa. To cenne źródło węglowodanów, które wiele osób bardzo lubi w porze obiadowej.

