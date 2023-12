Ten płaszcz to hit sezonu. Katarzyna Cichopek ma go już w swojej szafie

Katarzyna Cichopek zachwyca zimową stylizacją. Idealna na chłodniejsze dni

Katarzyna Cichopek jest już w pełni gotowa na zimę. Aktorka pochwaliła się właśnie modną stylizacją, lansując jednocześnie gorący trend. Podobny płaszcz to prawdziwy must have tego sezonu, który powinien zagościć w szafie każdej kobiety. Jest mięciutki i modny, a do tego niezwykle ciepły.

Zdjęcie Katarzyna Cichopek zachwyca w zimowej stylizacji. Idealna na chłodniejsze dni / AKPA