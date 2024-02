Katarzyna Cichopek znów na wakacjach. W Rzymie nie zabrakło stylowego outfitu

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski wolne dni postanowili spędzić poza granicami Polski. Wybrali się do Włoch, a pierwsze zdjęcia z wyjazdu już trafiły do sieci. Aktorka jak zwykle zapozowała w stylizacji przyciągającej spojrzenia. Kolorowa narzutka to hit.