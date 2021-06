Katarzyna Glinka jak Pamela Anderson! Fani są zachwyceni! [WIDEO]

Katarzyna Glinka, gwiazda serialu "Barwy szczęścia", cieszy się obecnie rodzinnymi wakacjami w Tanzanii. Aktorka regularnie publikuje relacje z wyjazdu w swoim profilu w mediach społecznościowych.

To nie jej pierwsza wizyta na rajskiej wyspie, bardzo modnej w tym sezonie wśród celebrytów - Katarzyna Glinka na Zanzibarze jest już trzeci raz i wciąż jest zachwycona tym miejscem!



"Zanzibar jest piękną kolorową wyspą. Tak samo jak ludzie, którzy tutaj mieszkają. Mają tak niewiele, a wciąż się uśmiechają" - opisuje swoje wrażenia z pobytu na wyspie.

Jakie plany ma Katarzyna Glinka?

44-letnia gwiazda nie zamierza tylko leżeć na plaży. "To dla mnie baza wypadowa. Stąd wyruszamy do Tanzanii na safari. Filip już był. Leo jeszcze chwilę poczeka, ale to jest właśnie mój żywioł" - opisuje.



"Zdjęcia nie potrzebują żadnego filtra! Takiego koloru oceanu jak na Zanzibarze nie ma nigdzie" - zachwyca się pod innym z postów.

Katarzyna Glinka biegnie jak Pamela Anderson

Kasia Glinka na plaży udowadnia, że wakacje sprzyjają kreatywności! Gwiazda "Barw szczęścia" pochwaliła się swoim obserwatorom na Instagramie wyjątkowym nagraniem, na którym biegnie brzegiem morza niczym bohaterka "Słonecznego patrolu", którą gra Pamela Anderson.



Cuuudnieeeeeee ❤️����❤️ adrianna_biedrzynska

Film Katarzyny Glinki w bikini spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem fanów i znajomych gwiazdy.



James Bond już był to teraz Baywatch ���� Następny może być Blue Lagoon ���� takibolubie

Katarzyna Glinka zdradziła także, jaki był cel jej biegu. "Biegnę na mecz!" - oznajmiła. Rzeczywiście - udostępniła film tuż przed meczem Polska - Słowacja.





Kasia Glinka na Zanzibarze. "Tutaj ludzie nigdzie się nie spieszą"

Katarzyna Glinka publikuje wakacyjne zdjęcia i filmy, ale również dzieli się też refleksjami o swoim pobycie na wyspie. Gwiazda serialu TVP jest zachwycona spokojnym tempem życia.



W Afryce najpopularniejsze słowo to Pole Pole. Co w języku suahili oznacza powoli powoli. Faktycznie ludzie tutaj nigdzie się nie spieszą... katarzynaglinka

"Dziś byłam na północy wyspy. Jadąc obserwowałam jak niespiesznie płynie ludziom życie. Jak spokojnie chodzą. Jak cierpliwie czekają na transport publiczny. Jak siedzą przed domami rozmawiając z innymi nigdzie nie śpieszącymi się ludźmi. Tego mi często brakuje. Poczucia, że świat się nie zawali kiedy nie odbiorę telefonu, nie odpiszę na maile... Chciałabym umieć skopiować część tych zdrowych nawyków" - dzieli się Kasia Glinka.

