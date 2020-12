Katarzyna Glinka w bikini i z ważnym przesłaniem

Kiedy byłam po 30-stce wstydziłam się wejść na scenę w bieliźnie. Pamiętam, ze błagałam reżysera, żeby pozwolił mi założyć majtki, w których będę miała przedłużone nogawki. Potwornie się wstydziłam i bałam oceny. Dzisiaj już mnie to nie rusza. Im jestem starsza tym mniej przejmuję się tym co powiedzą inni. Wiem też, ze najczęściej krytykują Ci, którzy mają sami ogromne lęki, kompleksy, hamulce i ograniczenia. Dlatego tej Pani, która na priv napisała mi, ze nie przystoi tak Matce małego dziecka w stroju się pokazywać publicznie odpisuję - to są Pani ograniczenia. Polecam nad nimi popracować będzie Pani miała więcej luzu dla samej siebie. Będzie nam wszystkim lepiej na świecie. Ściskam!!!!