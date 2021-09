Katarzyna Skrzynecka wygląda coraz młodziej na zdjęciach. Używa filtrów?

Nowe zdjęcie Katarzyny Skrzyneckiej na Instagramie podzieliło jej fanów. Większość zachwyciła się metamorfozą gwiazdy, która od niedawna może pochwalić się nową fryzurą.



Widać, że ostre cięcie dodało jej pewności siebie i na fotkach w social mediach aktorka prezentuje się naprawdę rewelacyjnie.



Zdaniem niektórych fanów nawet zbyt dobrze...



Instagram Post

Katarzyna Skrzynecka zachwyca na nowych zdjęciach. Czy to zasługa filtrów?

"Witam mam pytanie i to nie jest ukąśliwe. Dlaczego na każdym zdjęciu używa Pani udoskonaleń? Widziałam Panią na żywo i fajna z Pani babka. Co te filtry robią lat odejmują? Po co to?" - spytała aktorkę jedna z jej fanek, a Katarzyna Skrzynecka szybko zasugerowała jej w komentarzu, aby przyjrzała jej się dokładnie, ponieważ wyraźnie widać, że jej cera wcale nie wygląda idealnie.

Reklama

"(...) dobre okularki, albo nawet lupa, niech policzy Pani sobie moje zmarszczki: przy oczach, na czole, na szyi i od razu poczuje się Pani szczęśliwsza, młodsza, bystrzejsza i bez "filtru na wzroku" z komentarzami nie na temat" - odpowiedziała na jej zarzuty odnośnie poprawiania zdjęć.



Nowe odcinki programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" z Katarzyną Skrzynecką obejrzysz na PolsatGo, kiedy tylko chcesz»

Czytaj również:



Justyna Kowalczyk-Tekieli zachwyciła fanów figurą po porodzie



Anna Guzik zachwyca w kwiecistej sukience. Ale figura!



Ewa Minge informuje o stanie zdrowia. "Stoję resztkami sił"



Zobacz także: