W sierpniu ubiegłego roku Katarzyna Tusk i Stanisław Cudny ponownie zostali rodzicami. Para, która od kilku lat jest już rodzicami małej Liliany, powitała na świecie córeczkę.

Zobacz również: Kasia Tusk-Cudna. Kim jest popularna blogerka

Katarzyna Tusk dba o prywatność rodziny

Choć Katarzyna Tusk jest powszechnie rozpoznawalną osobą, a jej profil na Instagramie obserwuje ponad 400 tys. osób, stara się nie ujawniać zbyt wielu szczegółów z prywatnego życia. Owszem, regularnie publikuje zdjęcia z wakacji, spacerów, kadry, w tle których znajduje się wnętrze jej domu, są one jednak zawsze komponowane w taki sposób, by do wiadomości publicznej nie przedostały się żadne zbędne informacje dotyczące jej codzienności.

Reklama

Z wyjątkową troską Katarzyna Tusk podchodzi do publikowania informacji i wizerunków swoich dzieci. W mediach społecznościowych nie pokazuje ich twarzy, a imię młodszej córeczki do dziś nie zostało podane do publicznej wiadomości.

Zobacz również: Kasia Tusk opowiada, jak spędza czas z mężem

Katarzyna Tusk opublikowała wideo z córeczką

Czasem jednak, Katarzyna Tusk robi wyjątek od stworzonych przez siebie zasad. Tak stało się na początku tego tygodnia, gdy na Instagramie opublikowała urocze wideo, na którym widzimy rączkę i fragment buzi jej młodszej córki.

Instagram Wideo

Nie mniej uroczy niż filmik, był towarzyszący mu opis: "Mój pączek na czwartek już gotowy" - napisała Katarzyna Tusk na slajdzie, otwierającym nagranie.

Na taką dawkę słodyczy nie sposób nie zareagować. "Najsłodszy i nie pójdzie w boczki", "Najsłodszy pączek na świecie", "Ależ słodki ten pączuszek" - czytamy w komentarzach.

***

Zobacz również: