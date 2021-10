Kasia Tusk zdradza, jak spędza czas z mężem

Kasia Tusk stworzyła bloga Make Life Easier w czasach gdy o Instagramie nikt jeszcze nie myślał i w krótkim czasie zrobiła z niego prężnie działającą maszynę. Córka Donalda Tuska publikowała tam zdjęcia swoich ulubionych stylizacji, fotki kulinarnych dzieł i prywatne przemyślenia. Choć wiele innych gwiazd blogosfery zrezygnowało już z prowadzenia blogów i skupiły się tylko na Instagramie, Kasia Tusk wciąż jest wierna swojej pasji.

Kasia Tusk nie jest jedyną autorką bloga. Swoje treści publikuje tu również, znana z miłości do gotowania Zofia oraz pasjonująca się sportem i dietetyką Małgorzata. Taki podział ról sprawia, że na blogu pojawiają się różnorodne treści i każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Kasia Tusk zdradziła, jak spędza czas z mężem. To zaskoczenie!

Kasia Tusk to wciąż jednak najpopularniejsza autorka treści na Make Life Easier i to właśnie na jej wpisy czeka najwięcej fanów. W jednym z ostatnich, Kasia postanowiła podzielić się z nimi szczegółami z prywatnego życia i zdradziła, jak spędza czas z ukochanym mężem, Stanisławem Cudnym.

- Mamy za sobą wyjątkowo długo wyczekiwany wieczór. Chyba nigdy Wam o tym nie wspominałam, ale jestem wielką fanką sagi o agencie 007. Wielokrotnie oglądaliśmy z mężem każdą część - czasem w kolejności chronologicznej ("w tym miesiącu obejrzyjmy wszystkie po kolei!"), a czasem na wyrywki ("może dziś tę ulubioną z Timothy Daltonem?") i chociaż coraz częściej słyszę głosy, że epoka Bonda powinna już przeminąć, to cieszyłam się bardzo na nowy film o jego przygodach. Wolałam, gdy miały one nieco luźniejszy klimat i wszystko traktowane było z większym przymrużeniem oka, ale być może część z Was myśli dokładnie na odwrót?



- W każdym razie, po sześciu latach oczekiwań na kolejną część, ponad półtora roku pandemii i kinowym marazmie oraz siedmiu tygodniach w pieluchach ten wieczorny seans był dla mnie prawdziwym wydarzeniem. Kiedyś pewnie wybrałabym się na niego w trampkach i swetrze, ale udzielił mi się klimat światowej premiery w Londynie ( :D ). A tak bardziej serio - czerń zawsze dodawała mi pewności siebie, gdy najbardziej tego potrzebowałam, więc na pierwszą po porodzie randkę z mężem też była jak znalazł. Uwielbiam przełamywać style więc moją ulubioną oversizową marynarkę i zabudowany sweter połączyłam z trochę odważniejszą spódnicą. Wiem, że wiele jest przeciwniczek brązowych dodatków do czarnych stylizacji, ale mi się podoba - napisała i podzieliła się z fankami zdjęciami swojej stylizacji.

Małą zajawką stylizacji Kasia podzieliła się także z fankami na Instagramie, a te zasypały ją komplementami i przyznały, że chętnie skopiują jej pomysł. Wy również jesteście pod wrażeniem?

