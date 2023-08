Katarzyna Zdanowicz świętuje Międzynarodowy Dzień Psa

Katarzyna Zdanowicz opublikowała wczoraj post w serwisie Instagram, na którym prezentuje zdjęcia ze spaceru po lesie ze swoim psem - Czakiem. Zwierze to owczarek australijski, który wzbudza niemały zachwyt wśród obserwatorów dziennikarki. (Więcej o psie Katarzyny Zdanowicz pisaliśmy a artykule “ Katarzyna Zdanowicz pochwaliła się pupilem. To jedna z najmądrzejszych ras "). 26 sierpnia przypada Międzynarodowy Dzień Psa i to właśnie z tej okazji gwiazda Polsatu podzieliła się zdjęciami swojego pupila.

Katarzyna Zdanowicz zdradza rodzinny sekret

Post stał się także kanwą do opowieści o życiu rodzinnym Katarzyny Zdanowicz, czy może relacji psa z jej synem. Dziennikarka zdradziła, że Czak uwielbia maskotki Maksymiliana. “Każda zniszczona" - pisze Katarzyna Zdanowicz. Pupil podobno niczym złodziej, wynosi pluszaki w nocy, gdy domownicy śpią. “Chyba jest zazdrosny? ;)" Kwituje historię dziennikarka.



Zdjęcie Katarzyna Zdanowicz uwielbia swojego psa / Artur Zawadzki/REPORTER / East News

Stylizacja Katarzyny Zdanowicz

Uwagę fanów dziennikarki wzbudziła także jej stylizacja. Katarzyna Zdanowicz wybrała się do lasu w japonkach, krótkim, czarnym odsłaniającym jej płaski brzuch topie oraz spodniach. To właśnie dolna część garderoby zainteresowała fanów. Jasnoniebieskie spodnie ze wzorem w Myszkę Miki nie mogły pozostać niezauważone. Całej stylizacji dopełniały duże, ciemne, okulary przeciwsłoneczne.



Kim jest Katarzyna Zdanowicz?

Katarzyna Zdanowicz to popularna dziennikarka i prezenterka. W stacji Polsat prowadzi serwis informacyjny “Wydarzenia". Dziennikarkę można zobaczyć i usłyszeć także Interii.pl, gdzie prowadzi autorski podcast video “ Zdanowicz: Pomiędzy Wersami ". Prywatnie jest żoną i matką. Urodziła się 25 stycznia 1983 roku, zatem to zodiakalny wodnik.

