Księżna Kate znów zwróciła na siebie uwagę. Obok jej ostatniej stylizacji trudno przejść obojętnie. Żona księcia Williama po raz kolejny zaprezentowała się w fioletowym garniturze od Emilii Wickstead.

Księżna jest najwyraźniej jego wierną fanką, bo już po raz drugi założyła go na oficjalne wyjście. Po raz pierwszy miała go na sobie we wrześniu 2021 roku pod czas wizyty w Irlandii Północnej. Teraz elegancki garnitur ubrała na wydarzenie organizowane w Muzeum Designu w Londynie przez zarządzaną przez nią Royal Foundation Centre for Early Childhood.

Na przykładzie Kate widzimy, że królewska stylizacja wcale nie musi oznaczać wyszukanych kreacji.

Zdjęcie Księżna Kate zachwyca w fioletowym garniturze / Rex Features/EAST NEWS / East News

Księżna Kate uwielbia garnitury i często zakłada je na oficjalne wyjścia. Dość często stawia na modele z sieciówek takich jak np. Zara. Tym razem postanowiła przypomnieć o jednym z ulubionych garniturów od Emilii Wickstead w fioletowym kolorze. Zestaw złożony z dwurzędowej marynarki i prostych spodni to elegancka propozycja na jesień. W trwającą właśnie porę roku idealnie wpisuje się też fioletowy odcień.

Chociaż główną rolę w stylizacji księżnej Kate odgrywa garnitur, idealnie współgra z odpowiednimi dodatkami. Księżna dobrała do niego zamszowe czółenka w granatowym kolorze, szafirowo-diamentowy pierścionek zaręczynowy od księcia Williama i diamentowe kolczyki. Elegancką stylizację uzupełniła makijażem smokey eye i rozpuściła delikatnie pofalowane włosy. Cóż za królewski look!

Zdjęcie Księżna Kate zachwyca stylizacjami / Rex Features / East News

Księżna Kate to niekwestionowana ikona stylu. Żona księcia Williama doskonale wie, co założyć, by zachwycić podczas oficjalnych wyjść. Jej modowe wybory zawsze wpisują się w królewską etykietę, ale i obowiązujące trendy. Kate bezbłędnie łączy to, co aktualnie jest na topie z tym, co uchodzi za nieprzemijającą klasykę.

Garderobę księżnej Walii wypełniają zarówno ubrania i kreacje od topowych projektantów, jak i tańsze rzeczy z sieciówek. W ten sposób Kate udowadnia, że wcale nie trzeba wydawać sporych sum, by prezentować się elegancko i z klasą. Jak widać na przykładzie fioletowego garnituru, Kate nie ma też problemu z tym, by w danej stylizacji pojawiać się kilka razy.

Stylem księżnej inspirują się kobiety na całym świecie. Powstał nawet termin "efekt Kate", który jest odpowiedzią na fenomen stylizacji księżnej. Ubrania, które zakłada na oficjalne wydarzenia, szybko znikają później ze sklepów.

Jakiś czas temu księżna Kate oczarowała prostą i efektowną stylizacją, na którą złożyły się prążkowany kremowy sweter i prążkowana spódnica o długości midi. Całość uzupełniła szpilkami w podobnym odcieniu, niewielką torebką i delikatną biżuterią.

Z kolei głównym motywem innej stylizacji uczyniła modną w tym sezonie dzianinową kamizelkę. Założyła ją na białą koszulę. Dopasowała do niej szare spodnie i niskie czółenka w kratę. Elegancką stylizację uzupełniła złotymi kolczykami z perłami w kształcie kół. Udowodniła też, że kamizelka to idealna alternatywa dla marynarki. A zestawiona z odpowiednimi ubraniami tworzy elegancki i ponadczasowy look.

