Trenerka oceniła figurę księżnej Kate. Zdradziła sekret jej smukłej sylwetki

Gwiazdy

Specjalistka fitness postanowiła wskazać, co jest najlepsze dla danego typu sylwetki. Wzięła pod lupę m.in. księżną Kate i zdradziła, co powinny jeść osoby posiadające dokładnie taką samą budowę ciała. Okazuje się, że kluczem do sukcesu nie jest jedynie ograniczenie kalorii. Co jeszcze powiedziała Rachael Attard?

Zdjęcie Trenerka postanowiła bliżej przyjrzeć się sylwetce Kate / Jacob King/Press Association/East News / East News