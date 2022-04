W 2013 roku książę William i księżna Kate powitali na świecie swoje pierwsze dziecko - syna George’a. Chłopiec rośnie jak na drożdżach, a w tym roku skończy już 9 lat. To sprawiło, że jego rodzice stanęli przed nie małym wyzwaniem wyboru szkoły, w której George będzie uczył się w przyszłości. Wybór padł na nieco mniej prestiżową placówkę.

Kate i William wysłali George’a do nowej szkoły

Oficjalna edukacja księcia George’a rozpoczęła się, kiedy chłopiec miał dwa lata. Wówczas posłano go do przedszkola Westacre Montessori School w pobliżu rodzinnego domu Anmer Hall w Norfolk. We wrześniu 2017 roku chłopca zapisano do Thomas’s School w Battersea w południowym Londynie.

Tymczasem jak donosi Daily Mail mały George ma już za sobą dzień próbny w nowej szkole. Chłopiec miał świetne odnaleźć się w nowym miejscu, co oznacza, że w przyszłości księżna Kate i książę William podejmą najprawdopodobniej decyzję o zapisaniu go do tej placówki.

Od początku wiadomym było, iż rodzicom małego George’a zależy na tym, aby przyszła szkoła ich syna oferowała mu wiele możliwości w zakresie rozwijania jego zainteresowań.

Daily Mail przekazuje, że podczas dnia próbnego 8-latek miał szansę przekonać się jaka atmosfera panuje w placówce oraz poznać przyszłych kolegów. Jak donosi informator gazety nauczyciele mieli odetchnąć z ulgą. Dlaczego?

Reakcja uczniów zaskoczyła

Jak donosi informator gazety nauczyciele mieli poczuć ulgę, kiedy zaobserwowali, iż inni uczniowie nie traktowali małego George’a inaczej. Najprawdopodobniej nie wiedzieli nawet, że mają do czynienia z księciem.

Według informatora gazety chłopiec miał zachowywać się w grupie niezwykle spokojnie. Jeśli placówka spodoba się rodzicom chłopca - Williamowi i Kate - mają oni posłać tam również dwójkę pozostałych dzieci.

Chociaż szkoła ma kilkoro dzieci z zamożnych rodzin, nie jest aż tak popularna jak szkoła Ludgrove w Berkshire, do której chodził William czy Marlborough College, do której uczęszczała Kate.

