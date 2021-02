Kate Lawler to angielska prezenterka, która niedawno została mamą. Niestety nie jest jej dane cieszyć się obecnie macierzyństwem, bo jej córeczka musiała wrócić do szpitala. Całą sytuację gwiazda opisała w poruszającym poście w swoich mediach społecznościowych.

Reklama

Zdjęcie Kate Lawler opowiedziała swoją historię w mediach społecznościowych /Instagram

Kate Lawler zasłynęła w Wielkiej Brytanii dzięki udziałowi w reality-show "Big Brother". Stała się osobowością telewizyjną i obecnie jest prezenterką radiową i telewizyjną.

Reklama

We wrześniu 2020 roku pochwaliła się, że niedługo zostanie mamą i od tamtej pory sukcesywnie pokazywała zdjęcia rosnącego brzuszka.



Fani byli zachwyceni i czekali na rozwiązanie, które nastąpiło 11 lutego. Radość jednak nie trwała długo, bo okazało się, że niedawno jej córeczka Noa trafiła z powrotem do szpitala.



W przejmującym wpisie gwiazda wyjaśniła, że hospitalizacja noworodka była konieczna, bo Noa wykazywała trudności z oddychaniem. W szpitalu wykonano wszelkie badania i Kate wraz z pociechą mogły wrócić do domu.



To jednak było dla gwiazdy niezwykle trudne przeżycie, które zbiegło się z okresem połogu, który dla wielu kobiet jest ciężkim czasem.



Kate nie miała zamiaru milczeć na ten temat i opublikowała zdjęcia ze szpitala, które pokazują jej łzy, pociążową sylwetkę i chwile zwątpienia, których ostatnio nie brakowało.



Fani w komentarzach życzyli Kate dużo zdrowia dla niej i maleństwa, a także zapewnili, że trzymają kciuki za powrót do normy.





Instagram Post

Instagram Post

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Tok Szoł": Magda Pieczonka i Julia Oleś o swoich biznesowych początkach Superstacja

***

Przekaż 1% na Fundację Polsat rozliczając PIT TUTAJ >>>