Początek kariery Katie Price i jej pierwsza operacja biustu

Katie Price to obok Chloe Ferry naczelna skandalistka Wielkiej Brytanii. Urodziła się w Brighton, w hrabstwie East Sussex, w rodzinie pochodzenia żydowskiego.

Britney Spears sprzedała willę w Kalifornii. Sporo na tym straciła

Kolejny kontrowersyjny program na miarę "Magii nagości"?

Katarzyna Glinka pokazała swój luksusowy dom. Detale zapierają dech

Magdalena Narożna przeszła metamorfozę. Fani przecierają oczy ze zdumienia! Jej kariera zaczęła się, gdy za namową znajomego wzięła udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej i postanowiła kontynuować karierę modelki.

W 1996 roku pojawiła się w brytyjskiej gazecie "The Sun" pod pseudonimem Jordan. W wieku 19 lat miała pierwszą z serii operacji powiększania piersi i to otworzyło jej drzwi do dalszej kariery.



Zobacz też: Katie Price olśniewa czternastokrotnie poprawionym biustem. Ładnie?

Reklama

Dziewczyna zaczęła pojawiać się na okładkach czasopism, również tych dedykowanych panom. Pierwsza operacja piersi była nie tylko kluczem do kariery Katie Price, ale powodem jej zamiłowania od operacji plastycznych.

Słabość do medycyny estetycznej

Instagram Post Rozwiń

Gwiazda niedawno przeszła już szesnastą operację powiększenia biustu w swoim życiu. 44-latka poddała się jej w Belgii.

Zdaniem znajomych Katie Price dąży do tego, by mieć największe piersi w Wielkiej Brytanii i jest na dobrej drodze do osiągnięcia tego celu.

Zobacz też: Katie Price spowodowała wypadek, będąc wpływem narkotyków. Teraz przeprasza

Gwiazda już doszła do siebie po operacji i obecnie wypoczywa na wakacjach w Tajlandii, gdzie pokazała się w bikini. Dopiero teraz widać imponujący rozmiar biustu gwiazdy, który... przeszkadza jej w normalnym funkcjonowaniu.

Piersi są tak duże, że trudno jej poruszać się, czy kłaść na basenowym leżaku. Ona jednak jest zadowolona z efektu i utrzymuje, że doskonale czuje się właśnie teraz w swoim ciele.

Zdjęcie Katie Price uwielbia zabiegi medycyny estetycznej / Samir Hussein / Getty Images

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. "Zdanowicz pomiędzy wersami": Maja Sablewska o pracy nad sobą INTERIA.PL