Życie prywatne Jennie Garth

Jennie Garth urodziła się 3 kwietnia 1972 roku w Urbanie w stanie Illinois. Amerykańska aktorka zasłynęła rolą Kelly Tylor w serialu “Beverly Hills 902010" emitowanym w latach 1990 - 2000. W tym czasie wzięła ślub ze swoim pierwszym mężem - Danielem B. Clarkiem. Małżeństwo nie trwało jednak długo, po dwóch latach związku, para rozstała się w 1996 roku. Po raz drugi Jennie Garth stanęła na ślubnym kobiercu w 2001 roku. Jej mężem został amerykański aktor włoskiego pochodzenia - Peter Facinelli. Para doczekała się trzech córek: Luci Belli, Loli Ray i Fiony Eve. Jednak i ten związek nie przetrwał, do rozwodu doszło w 2013 roku. Z obecnym mężem - Davem Abramsem - aktorka wzięła ślub w 2015 roku.



Zdjęcie Rodzina Facinelli w 2008 roku / Kevin Winter / Getty Images

Córki Jennie Garth

Luca Bella Facinelli urodziła się w 26 czerwca 1997 roku. Kobieta ukończyła w maju 2023 roku The New School - prywatny uniwersytet mieszczący się w Nowym Jorku. Luca Bella poszła w ślady rodziców i zagrała w 2019 roku u boku swojej znanej matki w dramacie kryminalnym - “Your Family or Your Life". Czy dwudziestosześciolatka po ukończeniu studiów zechce kontynuować karierę? Tego nie wie chyba nawet jej matka, bo w jednym z postów na swoim Instagramie napisała: “Nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć, co cię czeka teraz kochanie".

Swoją drugą córkę Jennie Garth i Peter Facinelli powitali na świecie 6 grudnia 2002 roku. Lola Ray najrzadziej pojawiała się z matką na czerwonym dywanie i innych publicznych wystąpieniach. O dziewczynie nie wiele wiadomo. Jakiś czas temu Jennie Garth wyznała, że Lola Ray w dzieciństwie cierpiała na rzadki rodzaj zapalenia stawów nazywany chorobą Stilla. Przypadłość dotyka szczególnie dzieci i powoduje nie tylko ogromny ból stawów, ale może wpływać też na wątrobę, płuca i serce. “Patrzenie jak moja córka cierpi, było jedną z najgorszych rzeczy, jakie musiałam przejść" - powiedziała Garth w wywiadzie dla magazynu “People".



Fiona Eva Facinelli - najmłodsza córka Jennie i Petera pojawiła się na świecie 30 września 2006 roku. Dziewczyna jest jeszcze nastolatką i matka dba o jej prywatność, dlatego nie wiele informacji na jej temat wyciekło do mediów. Wiadomo jedynie, że na 16 urodziny otrzymała od matki białe BMW. Jennie Garth podpisała swój post “Szczęśliwego nowego samochodu córeczko".

