Niesamowite odkrycie polskich naukowców. 5 tysięcy razy skuteczniejsza broń w walce z alzheimerem

Duże dofinansowanie wczasów dla seniorów. Trzeba spełnić konkretne warunki

Wyjeżdżasz na wakacje? Uważaj. Włamywacze tylko na to czekają

Front znad Niemiec i załamanie pogody nad Polską. Wskazano zagrożone województwa Jennie Garth urodziła się w Illinois i dorastała na 25-akrowym ranczu konnym z dwoma braćmi i czterema siostrami. Później rodzina przeprowadziła się do Arizony, a Jennie już jako 13-latka postawiła swoje pierwsze kroki w modelingu. Dwa lata później wygrała lokalny konkurs talentów i postanowiła spróbować swoich sił w aktorstwie.

Jennie wiedziała, że nie zrobi kariery w Arizonie, więc porzuciła szkołę i wyruszyła z matką na podbój Los Angeles. Nie czekała długo na swój pierwszy wielki sukces, bo już w przeciągu roku została wybrana do roli Kelly Taylor w nowym serialu Aarona Spellinga, odpowiadającego m.in. za kultową "Dynastię".

Rola rozkapryszonej i nieco snobistycznej Kelly w serialu "Beverly Hills 90210" przyniosła Jennie Garth ogromną popularność. Piękna blondynka dosłownie z dnia na dzień stała się sławna na całym świecie i zyskała miliony fanów.

Reklama

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Jennie Garth pracowała na planie "Beverly Hills 90210" przez dziesięć lat i jest jednym z niewielu członków obsady, którzy pojawili się we wszystkich odcinkach kultowego show. Aktorka zagrała także w serialu "90210", będącym spin-offem kultowej produkcji oraz w reebocie z 2019 roku - "BH90210". Choć Jennnie Garth znana jest głównie z roli Kelly Taylor, to regularnie pojawiała się także w filmach, w tym w popularnej "Gwieździe" z 1993 roku czy w "Powrocie do Streetsville". Na wielkim ekranie mogliśmy ją ostatnio oglądać w 2021 roku - pojawiła się wtedy w produkcjach "Życzliwość na święta" oraz "Na pewną śmierć: Historia Ashley Reeves".

Sporym zainteresowaniem fanów cieszyło się też zawsze życie prywatne Jennie. Aktorka pierwszy raz wyszła za mąż w 1994 roku, ale rozwiodła się już dwa lata później. Drugie małżeństwo Garth z Peterem Facinellim było już bardziej szczęśliwe, a para doczekała się trzech córek. W 2013 roku gwiazda "Beverly Hills 90210" znów się jednak rozwiodła, a od 2015 roku jest żoną Dave’a Abramsa.

Jennie Garth aktywnie działa również na Instagramie, gdzie obserwuje ją już ponad milion fanów. Aktorka na bieżąco dzieli się tam z nimi filmikami i zdjęciami z życia zawodowego i prywatnego. W ostatnich dniach relacjonowała swój pobyt w Niemczech, gdzie zachwyciła w oszałamiającej kreacji.

Jennie Garth w oszałamiającej sukni. Ale sylwetka

Jennie Garth przybyła do Europy na zaproszenie marki Raffaello i wzięła udział w berlińskiej imprezie "Raffaello Summer Day". Gwiazda odwiedziła Berlin, spotkała się z fanami kultowego "Beverly Hills 90210" i zachwyciła w spektakularnej kreacji.

51-latka pojawiła się u boku męża w długiej, obcisłej sukni w oryginalny wzór. Dopełnieniem stylizacji była bogata biżuteria oraz fryzura w stylu vintage. Kreacja doskonale podkreśliła idealną sylwetkę gwiazdy, która wygląda lepiej niż na początku swojej kariery! Jennie nie ukrywa jednak, że utrzymanie takiej formy to wyzwanie - gwiazda sporo trenuje, stawia na trening siłowy i zdrową, zbilansowaną dietę. Opłaca się, prawda?

Zdjęcie Jennie Garth z mężem / Tristar Media/WireImage / Getty Images

Instagram Post Rozwiń

Instagram Post Rozwiń

Zobacz również:

Szokująca metamorfoza Kasi Figury. Po blondzie nie ma śladu

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. „Zbliżenia”. Krzysztof Skiba: Humor i energię odziedziczyłem po mamie INTERIA.PL