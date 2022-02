Dzięki Keeping Up With The Kardashians przez ponad dekadę widzowie mogli podglądać prywatne życie jednej z najpopularniejszych rodzin w Ameryce. Obserwowali ślub Kim Kardashian, poród Khloe Kardashian oraz dorastanie najmłodszych sióstr - Kendall i Kylie.

Rodzina nie miała problemów z dzieleniem się prywatnością w programie. Jedynym wyjątkiem była Kendall Jenner. Jej życie uczuciowe do niedawna było wielką tajemnicą. Niedawno wyszło na jaw, iż serce celebrytki jest już zajęte. Jej partnerem jest gwiazda NBA Devin Booker.

Kendall Jenner robi karierę w modelingu

Kendall Jenner pomimo młodego wieku, osiągnęła już naprawdę sporo. Na swoim koncie 26-latka ma między innymi współpracę z największymi kreatorami trendów oraz kilka okładek Vogue’a.

Reklama

Instagram Post

Najmłodsza z klanu Kardashian-Jenner nieprzerwanie robi karierę w modelingu. Na niedawnym pokazie Prady zaskoczyła w nowej fryzurze!

Kendall Jenner zaskoczyła fryzurą. Jak teraz wygląda?

Kendall Jenner rzadko eksperymentuje z włosami. Po raz pierwszy swoich fanów zaskoczyła we wrześniu 2019 roku, kiedy podczas pokazu Burberry zaprezentowała się w blond kosmykach.

Instagram Post

Niedługo po London Fashion Week modelka powróciła do najbardziej zbliżonego do jej naturalnego koloru włosów - czekoladowego brązu.

Przez kolejne lata była wierna długim i ciemnym włosom. Teraz zdaje się jednak, iż przyszła pora na kolejną, zaskakującą zmianę. Kendall Jenner nie zrezygnowała z długich włosów, ale zmieniła ich kolor na rudy. Wygląda fantastycznie!

Instagram Post

***

Zobacz również:

Antek Królikowski skomentował doniesienia o romansie

Olivia Bowen pochwaliła się ciążowym brzuszkiem w bikini

Księżna Kate promienieje! Wszyscy domyślają się, co jest powodem