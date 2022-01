Kendall Jenner i jej profesjonalizm w pracy

Kendall Jenner, gdy tylko dorosła, zapragnęła sławy takiej, jaką cieszą się jej przyrodnie siostry Kardashian.

Kendall Jenner ujawniła, że jest uzależniona od mediów społecznościowych Uroda i nienaganna sylwetka pozwoliły Kendall ubiegać się o pracę na światowych wybiegach i być modelką czołowych projektantów.

Siostra Kim Kardashian znana jest ze swojego profesjonalnego podejścia do pracy i gdy pojawia się na planie sesji zdjęciowej, daje z siebie wszystko, na co ją stać.



Efektem tego są oszałamiające zdjęcia, którymi Kendall chętnie chwali się na swoim profilu w mediach społecznościowych, gdzie obecnie śledzi ją szalona liczba 214 milionów obserwatorów.



Instagram Post

Kendall Jenner zaskoczyła fanów zdjęciem w bikini

To właśnie tam pojawiły się zdjęcia z sesji, do której Kendall pozowała w bikini. Nie byłoby w tym nic dziwnego i godnego uwagi, gdyby nie otoczenie w jakim pracowała modelka.



Do skąpego bikini gwiazda założyła futrzane śniegowce i wyszła na śnieg, nie dając nawet po sobie poznać, że jest jej choć trochę zimno.



Fani patrząc na fotki, nie mogli uwierzyć w profesjonalizm i poświęcenie Kendall i nie szczędzili jej komplementów w komentarzach. Przy okazji ich uwadze nie uszła nienaganna sylwetka dziewczyny i to, jak cudownie prezentuje się w stroju kąpielowym, nawet w niesprzyjających warunkach atmosferycznych.



Instagram Post

