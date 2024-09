W swoim nowym, odmienionym wyglądzie Kendall Jenner pojawiła się kilka dni temu na pokazie Bottega Veneta RTW Spring 2025 w ramach Milan Ready to Wear Fashion i choć sama nie stanęła na wybiegu, to i tak skupiła na sobie wzrok zebranych.

Do podkreślenia swojej metamorfozy, modelka zdecydowała się na dość skromną sukienkę, w modnym tej jesieni kolorze. Jej skromna sukienka miała golf, długie rękawy i długą spódnicę. Złota broszka umieszczona po lewej stronie talii naciągnęła materiał sukni, tworząc opinające ciało marszczenia, nadając stylizacji nieco więcej kształtu.

Jej platynowe loki praktycznie służyły jako największy "dodatek" do całej stylizacji. Ułożone w wyprostowaną fryzurę z zakręconymi końcami, świeżo farbowane włosy Jenner kontrastowały z ciemną kreacją.

Nowy styl glamour Kendall pasował do kasztanowego motywu kolorystycznego z przydymionym brązowym cieniem na powiekach i ciemnomalwową szminką na ustach.

To jednak był tylko wstęp do tego, jak gwiazda kilka dni później pojawiła się na wybiegu podczas pokazu Le Defile L'Oreal Paris - Walk Your Worth - Womenswear Spring-Summer 2025 w ramach Paris Fashion Week.