Khloe Kardashian chwali się swoją szczupłą sylwetkę jak tylko może. Tym razem amerykańska celebrytka postawiła na czerń. Na Instagramie zaprezentowała się w obcisłym body z dekoltem na plecach, które podkreślało zgrabną figurę Khloe. Uwagę zwracają też czarne kozaki sięgające za kolano.

Khloe Kardashian znów kusi. Fani są zgodni co do jednego

Fani nie pozostali obojętni na walczącą o uwagę Khloe Kardashian. Pod zdjęciami celebrytki posypały się komplementy. Gwiazda - tradycyjnie już - została określona mianem "królowej". Oprócz tego fani zwracali uwagę, że Khloe wygląda:

Pięknie

Niczym bogini

Nieziemsko

Jeden z fanów określił Khloe mianem "ikony".

Khloe Kardashian ponownie została mamą

Khloe Kardashian zasłynęła dzięki rodzinnemu reality show "Keeping Up with the Kardashians". Show przyniosło amerykańskiej celebrytce sławę i pieniądze. W ostatnim czasie Khloe Kardashian sporo schudła, a efektami chętnie chwali się na swoim Instagramie. Obecnie celebrytka skupia się na rozwoju własnej marki odzieżowej i pokazuje swoje życie prywatne w programie "The Kardashians".

Niedawno Khloe ponownie została mamą. Jej syn przyszedł na świat dzięki surogatce. Kilka miesięcy przed porodem celebrytka dowiedziała się, że jej partner Tristan Thompson spodziewa się dziecka z inną kobietą.

